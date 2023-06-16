Почему Королев перенес на 2 дня запуск первого спутника

На самом деле первый искусственный спутник Земли планировалось запустить 6 октября 1957 года. Однако конструктора Сергея Королева эта дата не устроила. Впрочем, еще во время работы над спутником Королев не раз добивался переноса сроков.

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Как пишут Лев Лурье и Ирина Малярова в своей книге «1956 год», 30 января 1956 года в СССР вышло совершенно секретное Постановление Совета Министров No 149-88 «О работах по созданию искусственного спутника Земли» - «неориентированного объекта «Д»». Выбор данной литеры объясняется просто: дело в том, что «А», «Б», «В» и «Г» к тому моменту уже были заняты. Первые три обозначали боеголовки 8К71, а четвертая – водородную бомбу. Под объектом «Д» подразумевался искусственный спутник весом от 1000 до 1400 кг. Под научную аппаратуру выделялось от 200 до 300 кг. Срок пробного запуска спутника, разрабатываемого на базе баллистической ракеты дальнего действия, был определен – лето 1957 года.

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К июлю 1957 года эскизный проект «Объекта Д» был готов. Однако выяснилось, что планы находятся под угрозой срыва. Оказалось, что трудности возникли с созданием научной аппаратуры. Именно поэтому дата пробного запуска спутника была перенесена правительством на апрель 1958 года. Тогда ОКБ-1 внесло предложение о срочной разработке так называемого «Простейшего спутника» (ПС-1) массой до 100 кг. и его запуске весной 1957 года. Это предложение было принято, и 15 февраля 1957 года было отпечатано соответствующее Постановление ЦК КПСС и Совета Министров No 171-83сс. Проектирование велось ускоренными темпами, а изготовление деталей производилось параллельно с выпуском чертежей.

Спешка была обусловлена начавшейся космической гонкой между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому конструктора Сергея Королева, руководившего созданием первого искусственного спутника Земли, и не устроил перенос сроков первого запуска на 1958 год. Королев всерьез опасался, что американцы запустят свой спутник Vanguard гораздо раньше. Советскому Союзу было важно стать первой страной в мире, которой удастся вывести на орбиту искусственный спутник. Недаром Королев уделял особое внимание «внешности» ПС-1. Он отлично понимал, что спутник станет одним из главнейших символов ХХ века, а потому алюминиевая сфера была тщательно отшлифована и помещена на ложе, обитое бархатом.

Стоит отметить, что даже к созданию первого искусственного спутника Земли советских ученых, в том числе подтолкнуло заявление пресс-секретаря Белого дома Джеймса Хагерти о начале работ над спутником в США. Еще в августе 1955 года Сергей Королев вместе с коллегами направил секретную записку на имя Никиты Хрущева, в которой описал план работы над спутником и примерные расходы. Не забыл Королев упомянуть и о том, что аналогичные разработки ведутся и в Америке. Расчет оказался верным, идею одобрили. Тогда же во время Международного астрономического конгресса в Дании советская сторона официально заявила о том, что «реализацию спутникового проекта можно ожидать в ближайшем будущем».

Советские специалисты действительно опередили американцев, несмотря на то, что запуск первого искусственного спутника Земли, как планировалось, весной 1957 года не состоялся. Все было готово только к сентябрю. ПС-1 доставили на полигон Тюратам лишь 22 сентября 1957 года. Там же были произведены и последние тесты. Если верить Антону Первушину, автору биографического издания «Юрий Гагарин. Один полет и вся жизнь», не обошлось и без казусов. Когда батареи спутника решили подключить к внешнему прибору, оказалось, что эти батареи не работают. Все дело было в плохой пайке проводов. Председатель Госкомиссии пришел в ярость. Однако неполадки быстро устранили, тесты прошли успешно.