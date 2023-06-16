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Провидица из Италии рассказала о будущем России

Итальянская ясновидящая Мавис предсказала экономический подъем России.

Провидица из Италии рассказала о будущем России
© РИА "ФедералПресс"

«Скоро Россия станет самой развитой в экономическом плане страной мира», – заявила Мавис. Прорицательница уверена, что России уготована особая роль в истории, именно она положит начало изменению мирового порядка. В ближайшем будущем страну ждут перемены. Москва перестанет быть центром притяжения, а столица переместится в Сибирь или на русский Север. Произойдет это после того, как даже самые отдаленные районы государства будут плотно заселены людьми. Это приведет также к экономическому подъему. При этом провидица считает, что капитализм в России изживет себя, страна и русский народ станут главными носителями духовных ценностей в мире, передает «Рамблер. Гороскопы». Ранее «ФедералПресс» писал, что новая Ванга предсказала исход СВО и судьбу России. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / globallookpress.com

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