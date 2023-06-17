День 17 июня в истории
Чем примечательна эта дата.
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 30 января 1995 года.
17 июня 1994 года была принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. Эта глобальная проблема, затрагивающая одну пятую часть населения мира в более чем 100 странах.
Всемирный день жонглирования
Этот праздник, хотя он и неофициальный, отмечается профессионалами и любителями этого жанра циркового искусства в субботу, ближайшую к 17 июня. Праздник приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглёров, которая была создана в 1975 году.
Жонглировать люди начали ещё в глубокой древности. Самое первое документальное подтверждение датируется 1994-1781 годами до нашей эры.
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