Расстроенный Карл III выступил с речью на вручении Суверенного штандарта

«Дамы и джентльмены, для меня большая гордость быть сегодня здесь с вами, чтобы представить новый штандарт, который олицетворяет эту нерушимую связь с "Blues and Royals" и the Sovereign. Действительно, я знаю, что многие из вас в настоящее время находятся на службе в составе Миротворческих сил Организации Объединённых Наций на Кипре. В эти трудные времена для нашей страны, когда мы продолжаем сталкиваться с целым рядом угроз в самых разных формах, как и внутри страны, так и на международном уровне, важно сохранять стандарты передового опыта и достижений. Как ваш главнокомандующий, я знаю, что ваш полковник, королевская принцесса, присоединяется к моим словам благодарности и выражает поддержку вашим семьям и родственникам, некоторые из которых присоединились к нам сегодня», — заключил Карл III.