Расстроенный Карл III выступил с речью на вручении Суверенного штандарта
Вот уже 9 лет в Великобритании не проходило одно очень важное мероприятие, но в этом году традиция была возобновлена. 15 июня во время торжественной церемонии Карл III, являющийся главой вооружённых сил, вручил Суверенный штандарт британскому гвардейскому кавалерийскому полку The Blues and Royals. К слову, на этот раз королю помогала его старшая сестра, самый трудолюбивый представитель британской короны, принцесса Анна.
Торжественное вручение проходило в рамках официального парада, а затем штандарт был освящён генеральным капелланом, после чего с немного грустной речью выступил и сам Карл III, заявив что страна продолжает сталкиваться с чередой неприятностей.
Король Великобритании Карл III и британская принцесса Анна присутствуют на официальной церемонии вручения нового суверенного штандарта в Букингемском дворце в Лондоне, 15 июня 2023 года
«Дамы и джентльмены, для меня большая гордость быть сегодня здесь с вами, чтобы представить новый штандарт, который олицетворяет эту нерушимую связь с "Blues and Royals" и the Sovereign. Действительно, я знаю, что многие из вас в настоящее время находятся на службе в составе Миротворческих сил Организации Объединённых Наций на Кипре. В эти трудные времена для нашей страны, когда мы продолжаем сталкиваться с целым рядом угроз в самых разных формах, как и внутри страны, так и на международном уровне, важно сохранять стандарты передового опыта и достижений. Как ваш главнокомандующий, я знаю, что ваш полковник, королевская принцесса, присоединяется к моим словам благодарности и выражает поддержку вашим семьям и родственникам, некоторые из которых присоединились к нам сегодня», — заключил Карл III.
Стоит отметить, что подобное мероприятие обычно проходит раз в десять лет и последний штандарт эскадрилье вручала покойная Елизавета II в мае 2014 года.