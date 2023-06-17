Какие черты лица могут указывать на аристократическое происхождение

В наше время, когда генетические тесты стали доступными и популярными, многие люди интересуются своим происхождением и предками. Однако, иногда достаточно взглянуть на человека, чтобы предположить, что у него могут быть аристократические корни.

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Прежде всего, стоит отметить, что аристократическое происхождение - это не только вопрос крови, но и вопрос воспитания и культуры. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, ученые обнаружили, что люди с аристократическим происхождением обладают определенными чертами характера, которые могут быть связаны с их внешностью (Cesarini et al., 2017). Однако, в этой заметке мы сосредоточимся на физических особенностях.

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Одной из самых заметных черт, указывающих на аристократическое происхождение, является форма носа. В исследовании, проведенном учеными из Университета Пенсильвании, было обнаружено, что у представителей аристократии часто встречается так называемый "греческий нос" - прямой и узкий, с высоким переносицей (Shriver et al., 2004). Эта особенность может быть связана с тем, что аристократы в прошлом часто заключали браки внутри своего круга, что приводило к сохранению определенных генетических черт.

Еще одной характерной чертой лица, указывающей на аристократическое происхождение, является высокий лоб. В исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Physical Anthropology, ученые выяснили, что у представителей аристократии лоб часто более высокий и широкий, чем у представителей других социальных слоев. Это может быть связано с тем, что высокий лоб считался признаком интеллекта и благородства, и аристократы стремились сохранить эту черту в своем роду.

Кроме того, у аристократов часто встречаются тонкие губы. В исследовании, проведенном учеными из Университета Оксфорда, было обнаружено, что эти черты лица связаны с высоким уровнем образования и культуры, которыми традиционно обладали представители аристократии.