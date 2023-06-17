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В Египте установят памятник погибшему от акулы россиянину

Память о россиянине, погибшем от зубов тигровой акулы в Хургаде, увековечат в памятнике. Об этом рассказал заместитель директора морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.

В Египте установят памятник погибшему от акулы россиянину
© ФедералПресс

«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках», – рассказал ученый РИА «Новости».

Трагедия произошла в начале июня. Во время купания в Красном море на муниципальном пляже Хургады на россиянина напала тигровая акула. Спасти пострадавшего не удалось.

Позже акулу поймали и забальзамировали, чтобы выставить в музее в качестве экспоната.

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