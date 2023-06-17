Чем шокировал жителей СССР первый русский йог

В 20-е годы прошлого столетия советская интеллигенция кипела от возмущения, читая о новой выходке Владимира Гольцшмидта. Он то устанавливал памятник самому себе, то шокировал прохожих прогулкой по улице в костюме Адама, давал советы, как правильно жить, и с завидной регулярностью «во имя солнечных радостей» разбивал о голову доски.

«При жизни памятник кую»

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В середине апреля 1918 года прогуливающиеся по скверу Театральной площади в Москве с удивлением наблюдали, как атлетически сложенный молодой человек симпатичной наружности подкатил к центральной клумбе санки с фрагментами гипсовой фигуры. Затем он разровнял талый снег и поставил в центр клумбы сначала подставку, на нее – гипсовый торс, а сверху – голову.

Любопытным зевакам молодой человек сообщил, что они стали свидетелями установки «временного памятника гениальному футуристу жизни Владимиру Гольцшмидту». Тем, кто впервые услышал это имя, молодой человек пояснил, что Владимир Гольцшмидт – первый русский йог, который призывает всех «к солнечной жизни». «А теперь, – сказал юноша, – я прочту его стихи». И начал декламировать строки, которые воспевали «гения XX века» (пунктуация автора сохранена):

Свой памятник протест условностям мещанства

Себе гранитный ставлю монумент. <…>

Не жду от общества закладки

При жизни памятник кую.

Среди оторопевшей публики раздались жидкие аплодисменты. Но нашлись в толпе те, кто знал «футуриста жизни». Раздался возмущенный возглас: «Так ты ж и есть Владимир Гольцшмидт!». Толпа начала негодовать. Кто-то выхватил у «гения» лопату и стал неистово бить по скульптуре. Через секунду она разлетелась на осколки. Чем закончился перформанс одного из самых скандальных людей 20-х годов прошлого столетия неизвестно, но репортер «Воскресных новостей» метко окрестил акцию «позорищем на Театральной площади».

Долой стыд!

Достоверных сведений о дате и месте рождения, а также о ранней деятельности Владимира Гольцшмидта нет. Такая загадочность идеально вписывалась в образ «первого русского йога» и «футуриста жизни». Сначала он в компании близкого друга и поэта-футуриста Василия Каменского активно гастролировал по стране с лекциями «Солнечные радости тела». Затем обосновался в Москве, став со временем единоличным владельцем популярного «Кафе поэтов», куда часто захаживали Давид Бурлюк и Владимир Маяковский. Поэт и военный корреспондент Илья Эренбург вспоминал, что хозяин нередко выполнял роль вышибалы – то ли развлечения ради, то ли в целях экономии.

Советский мемуарист

Матвей Ройзман рассказывал об еще одной скандальной акции Гольцшмидта. Она, вероятно, стала причиной его высылки из Москвы с правом «минус шесть». «Русский йог» мог после высылки жить в любом месте, кроме шести крупнейших городов страны. А началось всё с того, что летом 1918 года Гольцшмидт в костюме Адама с двумя обнаженными девицами совершал променад по Петровке. Девушки несли полотнище с лозунгом «Долой стыд!».

Вокруг бесстыжей троицы очень быстро собралась толпа. «Футурист жизни» начал вещать о красоте человеческого тела и святотатстве тех, кто скрывает его под одеждами. Одна из старушек не выдержала и стала молотить ближайшую к ней девицу зонтиком. Гольцшмидт его выхватил. Старушка от неожиданности упала. Начала вопить. Подоспевшие милиционеры отвезли проповедника и его спутниц в 50-е отделение милиции в Столешниковом переулке.

«Дикие» выступления

Запрет на проживание в крупных городах не выбил «футуриста жизни» из колеи. Он возобновил гастрольную деятельность по провинции. Его абсолютно не смущало, что выступления обычно вызывали у публики недоумение. Они не имели логического начала и конца, и состояли из набора фокусов, гипнотических экспериментов, проповедей «о здоровом образе жизни», советов по укреплению мужской силы, чтения «диких стихов» и трюков с разбиванием о голову досок. И если трюки и «оздоровительная» часть лекции воспринимались публикой снисходительно, то всё остальное вызывало шквал негодования. Кому же понравится, когда непонятно откуда взявшийся молодой человек учит, как нужно жить.

Одновременно Гольцшмидт писал и издавал собственные книги, выпускал для продажи свои фотокарточки и рекламные проспекты, предлагая всем желающим после выступления «воспользоваться его услугами». К слову, его услугами воспользовалось немало одиноких провинциалок, которые пригласили артиста «на чай», а затем недосчитались сбережений и драгоценностей. Из-за этого в отношении Гольцшмидта было возбуждено несколько уголовных дел, но тюрьмы авантюрист сумел избежать.

Футуризм жизни

Во время выступлений Гольцшмидт популяризировал собственную концепцию «футуризма жизни». В Энциклопедии русского авангарда под редакцией В. Полякова сказано, что учение Гольцшмидта «оставалось маргинальным» и «не нашло последователей». Но подобные оценки не слишком печалили «гения». Он был убежден, что активные телесные проявления жизни – и есть настоящее искусство. В своих воззваниях он призывал «коллег по цеху» творить искусство и красоту в самих себе – в своей внешности, обстановке и даже телодвижениях.

В основу концепции «футуризм жизни» Гольцшмидт положил наиболее популярные идеи начала XX века. В первую очередь, он ссылался на систему датского приверженца здорового образа жизни Й. Мюллера и учение индийских йогов. Возможности «нового человека» Гольцшмидт демонстрировал на себе – ходил в мороз без шапки, разбивал головой доски и блюда, прилюдно освобождал тело «от оков одежды». В искусстве он не признавал бумагу или холст, убеждая окружающих, что его художественные произведения – это каждый прожитый день.

Вестник близкой катастрофы

Мало у кого из современников хватало снисходительности иронично смотреть на выходки «футуриста жизни». Большинство оценивало его поступки и образ жизни крайне негативно. Его называли шарлатаном и аферистом, альфонсом и маргиналом. Владимир Маяковский охарактеризовал его как «спекулянта в искусстве». Сергей Есенин отзывался о поэтических потугах Гольцшмидта не иначе как о «стихобреднях». Алексей Толстой причислял «учителя жизни» к числу «зловещих вестников надвигающейся катастрофы», под которой подразумевалась Октябрьская революция.

Возмутитель общественной морали

Многие современники вспоминали Владимира Гольцшмидта как довольно красивого и хорошо сложенного молодого человека со странностями. Он мог появиться на публике с голыми ногами в женских чулках. Носил яркие рубахи с огромным декольте, которое обнажало его грудь, украшенную тяжеленными медальонами. Посыпал лицо и густые черные кудри золотой или бронзовой пудрой. В его левом ухе красовалась длинная серьга. На руках – звенели браслеты.