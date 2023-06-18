Дельфины и голуби-диверсанты: как в войнах использовали зверей

Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. По мнению экспертов, это связано с угрозой появления в акватории подводных диверсантов. Человечество с древности использует самых разных животных в военных целях, причем не только лошадей — разную степень эффективности показывали собаки, олени, голуби и даже хищники вроде тигров и леопардов. Только в XX веке стал обсуждаться вопрос, насколько этично подчинять животных и птиц военным целям. Как их использовали в конфликтах — в материале «Ленты.ру».

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«Собаки храбро нападали на черкесов»

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Эксперименты по использованию животных в военных целях предпринимались еще в глубокой древности: хорошо известны попытки эксплуатировать силу слонов и верблюдов, не говоря уже про лошадей, а также воспользоваться умением птиц летать на дальние расстояния. Люди пытались призвать на войну даже хищников — тигров и леопардов. Древние славяне выпускали против врагов пчел, а гуси, как известно, спасли Рим.

Испанские конкистадоры использовали собак как орудие подчинения. Их опыт затем переняли в России. В XIX веке воевавшие на Кавказе русские солдаты обучили собак выслеживать горцев и нести по ночам караульную службу в прибрежных гарнизонах.

«Собаки были до того приучены к своему делу, что при первом звуке барабана, призывающего к сбору, собирались перед командой и затем, рассыпавшись впереди стрелков, бежали все время впереди и своевременно открывали засевшего в лесу неприятеля, — писал известный участник Кавказской войны Федор Торнау. — Во время дела некоторые собаки храбро нападали на черкесов. После вечерней зари собак выпускали за укрепление, вокруг которого они рыскали целую ночь и неистовым, совершенно особым лаем давали знать, когда горцы подкрадывались к валам. Много раз они предупреждали нападения».

Для связи на войне в том же столетии активно использовали голубей. В 1870 году эти птицы несли голубеграммы из осажденного немцами Парижа, чуть позже военно-голубиные станции появились в крепостях Германии и на западе России. К началу Первой мировой войны в империи Романовых в военном министерстве числилось десять таких станций.

Уже в 1920-е годы использование животных для решения боевых задач считалось анахронизмом и всячески осуждалось. Однако совсем от этой практики не отошли. В XX веке военные разных стран использовали собак, голубей, лошадей и дельфинов

Собак в качестве камикадзе натаскивали на подрыв неприятельских танков. К счастью, эта практика не нашла широкого распространения — именно в силу нравственных ограничений. Поэтому гораздо чаще собаки искали диверсантов и бежавших из плена, а также служили санитарами.

От дореволюционного опыта голубиной почты не стали отказываться в Красной армии, где она использовалась в качестве вспомогательного способа доставки сообщений вплоть до 1945 года. Тексты писали на тонкой папиросной бумаге, затем сворачивали листок и вкладывали в легкую металлическую трубку, которая крепилась к лапке голубя. Немецким снайперам предписывалось отстреливать голубей-почтальонов. Для охоты на них задействовали и ястребов.

Потери «крылатых связистов» были значительны. Каждые два месяца войны от снарядов и осколков погибало до 30 процентов голубей. Один эпизод, когда почтовый голубь был атакован и ранен ястребом, но смог от него уйти и доставить послание, описан командиром роты голубиной связи Михаилом Богдановым.

"Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал 48-й, — рассказывал капитан РККА. — Одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а грудь в запекшейся крови. Голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен"

Кроме роли связных, голубям приходилось выполнять и прямые боевые задачи. По словам орнитолога Александра Липковича, птиц приучали садиться на авиабомбы, подвешенные к крыльям самолетов, и на топливные емкости.

«На самолете закреплялась специальная кассета с 24 боевыми голубями, на каждого из которых был надет спецжилет с зажигательным снарядом нажимного действия, — утверждал эксперт в интервью "Российской газете". — Птиц выпускали над нужными объектами, и как только голубь садился на крыло самолета, снаряд автоматически отстегивался, а пернатый подрывник возвращался на базу. Важным недостатком такого метода было то, что голуби не отличали самолеты противника от своих. Поэтому задачей летчика было выпустить крылатых диверсантов прямо над объектом атаки».

Американский психолог Беррес Скиннер в 1940-е экспериментально доказал, что, посредством выработки инструментальных рефлексов у голубей, их можно использовать для наведения ракет и снарядов на цель. В частности, он приводил эксперименты с голубями, сидящими на носовом конусе снаряда, летящего со скоростью около тысячи километров в час. Птицы направляли его вплоть до сближения с целью. Последующее развитие электронных и лазерных систем наведения сделало открытие Скиннера малоэффективным. При этом теоретически его разработки можно использовать и сегодня.

А в США во время Второй мировой разрабатывался проект «мышиной бомбы». Предполагалось, что заряд весом в 17 граммов понесут летучие мыши, которых над японской территорией сбросят с самолетов на специальных самораскрывающихся парашютах. Далее рукокрылые разлетелись бы по чердакам, где бы и сдетонировали, провоцируя пожары и сея панику. «Мышиные бомбы» успешно прошли испытания, но все же не были приняты на вооружение.

Не меньшей фантазией обладали британские ученые, придумавшие начинять крысиные тушки взрывчаткой и подбрасывать в котельные поездов, фабрик и электростанций на подконтрольных вермахту территориях. По расчетам англичан, брезгливые немцы после обнаружения крысы тут же кинули бы ее в огонь, что привело бы к взрыву. В перспективе планировалось научиться взрывать крыс дистанционно. Однако и этот проект не нашел практического воплощения.

«Называли оленя арктический танк»

При обороне советской Арктики во время Великой Отечественной войны потребовалась помощь северных оленей, опыт привлечения которых был получен во время Советско-финляндской войны. Особенно широко их задействовали на Карельском фронте, где глубокий снег и отсутствие дорог не позволяли проехать четырехколесному транспорту.

20 ноября 1941 года за подписью Иосифа Сталина вышло постановление Государственного комитета обороны (ГКО) о мобилизации в Коми АССР и Архангельской области упряжек, оленей и каюров для формирования лыжно-оленьих батальонов. В РККА требовалось направить 10 тысяч голов, 2000 нарт с упряжью и 1400 ездовых из числа саамов, коми и ненцев.

При этом идея соединить в одном подразделении олений транспорт и стрелков-лыжников себя не оправдала: созданные в марте 1942-го в Мурманске оленно-лыжные батальоны к осени были переформированы в отдельные лыжные. Оленьи транспорты остались в распоряжении армейского командования, которое направляло их для выполнения отдельных боевых и хозяйственных задач.

Оленей часто использовали не только для перевозки раненых и доставки военных грузов, но и для заброски во вражеский тыл разведчиков, для вывоза с поля боя подбитых самолетов, их экипажей и военных трофеев, а также для поддержки устойчивой связи между подразделениями.

Как вспоминал командующий войсками Карельского фронта Кирилл Мерецков, олени наравне с лошадьми тащили артиллерию, минометы и пулеметы. Вместе с тем он называл их капризными животными.

«Все мало-мальски пригодные для продвижения места были перехвачены со стороны немцев лапландским оборонительным валом, а в промежутках царило дикое бездорожье, — писал маршал. — Тем не менее нужно было воевать. И не просто воевать, а наступать, бить врага, гнать его и уничтожать. Пришлось вспомнить слова великого Суворова: "Где прошел олень — там пройдет и русский солдат, а где не пройдет олень — там все равно пройдет русский солдат". Войска Карельского фронта прошли там, где никогда не ступала нога человека, доказав всему миру, что наша армия способна преодолеть любые преграды».

Олени и оленеводы спасли жизнь многим солдатам и офицерам, доставили на фронт по бездорожью 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, переправили для выполнения боевых заданий около 8000 военнослужащих и партизан, многих — в дальние тылы врага. В октябре 1944-го бойцы-оленеводы с упряжками участвовали в боях, совместно с другими частями фронта освобождали советское Заполярье и вступали на территорию Норвегии.

"За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы из тундры эвакуировали сотни аварийных самолетов, с линии фронта вывезли тысячи раненых бойцов, переправили десятки тонн боеприпасов, — отмечала сотрудник Пуровского районного историко-краеведческого музея (Ямало-Ненецкий АО) Дина Лопушанская. — Наши солдаты, любя, оленя называли арктический танк, они говорили: «Там, где не пройдет ни одна боевая машина, пройдет северный олень"

Из десятитысячного мобилизованного стада уцелело чуть больше тысячи оленей. Причем большинство из них так и остались на территории Финляндии и Норвегии.

«Дельфинов обучили находить торпеды и мины»

Уже после Второй мировой войны в СССР и США решили приобщить к военному делу дельфинов, хотя впервые такая идея пришла в голову еще работавшему в Петербурге шведскому нефтепромышленнику Эммануилу Нобелю. Правда, в конце XIX века мобилизация этих весьма дружелюбных морских обитателей не нашла широкого отклика и быстро забылась. Только спустя десятилетия о планах Нобеля вспомнили нацисты. Отправить дельфинов против советского ВМФ они, вероятнее всего, не успели. В свою очередь, американцы использовали дельфинов во время войны во Вьетнаме.

Первые станции для дрессировки морских животных в СССР возникли при отрядах подводных противодиверсионных сил и средств (ППДСС) советской армии. Их натаскивали для охраны и поиска. Так, дельфинов, морских котиков и белух обучали искать на морском дне различные предметы, вести подводную съемку, выявлять и атаковать вражеских водолазов-разведчиков. Животных и самих использовали в качестве подводных диверсантов, готовя им роль камикадзе: к спине дельфина крепили мину, которую он должен был доставить к днищу корабля или корпусу подводной лодки и там активировать, уничтожив не только противника, но и себя.

Боевые дельфины охраняли вход в бухту Севастополя: находились в вольере, с помощью эхолокации определяли вражеский объект и сообщали об этом военным — нажимали специальную педаль, после чего в воздух поднималась сигнальная ракета. Другой педалью дельфин мог открыть себе калитку в открытое море.

"Обнаружив нарушителя, дельфин тут же сигнализировал об этом на береговой пункт оператору и, получив приказ, мог самостоятельно его уничтожить, — говорил «Известиям» разработчик программ подготовки морских млекопитающих океанолог Геннадий Матишов. — Для этого были созданы специальные дельфиньи намордники с пикой. Афалин обучили находить торпеды, мины и другую затонувшую военную амуницию на глубине до 120 метров, приспособили к десантированию с вертолетов"

Изучением возможностей использования морских млекопитающих на войне в Севастополе системно занимались с 1965 года. В начале 1990-х тренировки дельфинов прекратили, но возобновили уже в наше время — по новым программам. Помимо севастопольской базы существует только один центр подготовки боевых дельфинов — в Сан-Диего.

«Животных не прекратят использовать в армии»

Говоря о достижениях военной науки, часто обходят стороной этическую сторону вопроса. Использование животных всегда приводило к их колоссальным потерям. Это происходило и во второй половине XX века — достаточно вспомнить историю ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, где ради демонстрации своих успехов загубили тысячи зверей и птиц.

Защищать животных, по-видимому, никто не спешит. Так, свиней активно продолжают использовать на испытаниях защитных костюмов для саперов.

Как уточнял эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин, силовики обычно не подпадают под действие принятого в разных странах закона о защите животных от жестокого обращения.

"Нужно быть реалистами: несмотря на внедрение различных технологий, животных в армии не прекратят использовать, — объяснял Кулагин «Версии». — Еще длительное время животные будут искать мины, участвовать в испытаниях различных средств защиты и оружия. В какой-то мере это вопрос экономии, ведь создание технологичного манекена с множеством датчиков стоит дороже. Животные же исправно служат, не получая званий и наград и работая лишь за еду и игрушки"