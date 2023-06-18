День в истории: гостиница "Татарстан", первые пенсионеры России и лидер The Beatles

Чем примечательна дата 18 июня?

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Сегодня, 18 июня, Международный день медработника и профессиональный праздник сотрудников службы военных сообщений Вооруженных сил России. В разные годы в этот день заработали гостиница "Татарстан" и первый городской подземный переход через площадь Тукая, открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии для лечения детей с опухолями и лейкозами. В Российской империи установили пенсии за военную службу, в советских вузах появились обязательные дисциплины — диалектический материализм и история КПСС. Американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована за попытку проголосовать на президентских выборах в США. Родились музыкант Пол Маккартни, писатель Варлам Шаламов, солистка ансамбля песни и танца РТ Разия Тимерханова. Скончались актер Наиль Аюпов, критик Лев Копелев и скульптор Борис Королев.

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Постройка "Татарстана"

18 июня 1918 года родилась Разия Тимерханова — татарская певица, обладательница лирического сопрано, выступавшая с произведениями Салиха Сайдашева, Александра Ключарева, Энвера Бакирова, Сары Садыковой. В ее репертуаре были две композиции, написанные Садыковой, — "Дөнья матур, дөнья киң" и "Ак пароход", которые пользовались большой популярностью у слушателей. Тимерханова была одной из основательниц программы Ансамбля песни и танца Татарской АССР. Благодаря певице возникло множество хоровых обработок татарских народных песен и наигрышей. Разия Тимерханова проработала в ансамбле более 40 лет, а затем продолжала выступать в филармонии на концертных вечерах и работать на радио.

18 июня 1970 года в Казани открыла свои двери высотная гостиница "Татарстан" и был сдан в эксплуатацию первый в городе подземный переход через площадь Габдуллы Тукая. Во время разработки проекта гостиницу могли расположить на пешеходной улице Баумана, однако автор работы, архитектор Мунир Агишев, выступил против такого решения, поскольку многоэтажный комплекс перекрывал историческую линию Казани, тем самым нанося ущерб ее облику.

18 июня 2008 года скончался народный артист РТ, заслуженный артист Российской Федерации Наиль Галимуллович Аюпов. Его актерская карьера тесно связана с театром Галиасгара Камала, в котором артист проработал более 40 лет. Известность ему принесли роли в музыкально-драматических постановках: Булат в "Голубой шали", Исмагил в "Угасших звездах", Миркай в "Миркай и Айсылу". Благодаря вокально-сценическим данным Аюпов легко примерял разнохарактерные роли, которые отличались глубиной и достоверностью.

18 июня 2021 года, как писало "Реальное время", в Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ.

Первые пенсионеры в России

18 июня 1761 года в Российской империи учредили пенсионные выплаты за службу. Первоначально пенсию собирались выплачивать исключительно офицерам морского флота. Однако императрица Елизаветы Петровна выдвинула преобразования, благодаря которым система жалований распространилась на сухопутных военнослужащих и чиновников. Также императрица стремилась привлечь иностранных жителей на русскую службу, выплачивая им пенсии в размере полного жалования.

18 июня 1956 года вскоре после ХХ съезда, на котором выступил Никита Хрущев с докладом о культе личности Сталина, в советских университетах появились обязательные курсы по диалектическому материализму и истории партии. Однако эти нововведения не были прогрессивными в своей сущности. Например, диалектический материализм рассматривал античную философию с точки зрения марксизма-ленинизма, опираясь на диалектику Гегеля. Важнейшим трудом идеологии в этом контексте считался "Капитал" Карла Маркса, который критиковал капиталистическую экономику и восхвалял социалистическую. Предмет "История коммунистической партии" был посвящен изучению исторических событий XX века, связанных с коммунистической партией.

18 июня 1995 года в прямом эфире авторской программы Александра Любимова "Один на один" на телеканале ОРТ (сейчас Первый канал) произошел конфликт между лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским и Борисом Немцовым, который на тот момент был губернатором Нижегородской области. Основным вопросом обсуждения стала поездка Жириновского в город Буденновск, где ранее произошел захват заложников террористами. Однако между политическими лидерами возникли разногласия по поводу того, как следовало действовать, чтобы грамотно выйти из ситуации. Жириновский выступал за штурм, Немцов же предлагал договориться с террористами для сохранения безопасности заложников. Спор перерос в конфликт и закончился дракой после того, как Жириновский плеснул апельсиновым соком в лицо Немцова, который в ответ сделал то же самое, но промахнулся. Эфир был экстренно прерван.

Полу Маккартни исполнился 81 год

18 июня 2023 года Пол Маккартни, британский рок-музыкант и один из основателей группы The Beatles отмечает свой 81-й день рождения. Несмотря на преклонный возраст, музыкант продолжает заниматься общественной деятельностью, защищая права животных, выступая против глобального потепления, борясь за полный запрет противопехотных мин, а также, присоединившись в 2005 году к международной кампании Make Poverty History, борется с бедностью.