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В Турции предложили выслать в Париж «армию кошек и собак» для борьбы с крысами

Обозреватель Sabah Мевлют Тезель считает, что турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши.

В Турции предложили выслать в Париж «армию кошек и собак» для крыс
© Газета.Ru

По словам журналистов, власти французской столицы «объявили крысам войну», на которую потратили значительные средства, используя различные методы борьбы с грызунами. При этом он отметил, что эту «войну» городские службы проиграли.

В результате власти Парижа решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.

«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — написал автор статьи.

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