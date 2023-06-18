В Турции предложили выслать в Париж «армию кошек и собак» для крыс

Обозреватель Sabah Мевлют Тезель считает, что турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши.

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По словам журналистов, власти французской столицы «объявили крысам войну», на которую потратили значительные средства, используя различные методы борьбы с грызунами. При этом он отметил, что эту «войну» городские службы проиграли.

В результате власти Парижа решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.