Купаться голышом в Российской империи не считалось дурным тоном

В 1883 году в Российской империи началась активная кампания по убеждению граждан в полезности натуристического купания в море летом. Эти рекомендации были так настойчивы, что даже члены царской семьи следовали им, пишет «Коммерсант». Позднее наступило время голого пляжного отдыха, который поражал иностранцев.

© Runews24.ru

К началу 1880-х годов многие россияне поверили в пользу морских купаний и стали проводить свой отпуск или свободное время на побережье Рижского залива, Финского залива и в Крыму. В 1883 году ялтинский врач В. Н. Дмитриев в своем руководстве для купающихся указывал, что из медицинской точки зрения единственно необходимыми предметами купального костюма являются купальные башмаки для всех и клеенчатые чепчики для женщин с длинными волосами. Остальная часть костюма не только не полезна, но даже вредна, так как мешает полному контакту с водой и постоянному обновлению ее. Кроме того, костюм ограничивает движения купающегося и, при выходе из воды, не защищает от быстрого охлаждения тела на ветру, а, наоборот, усиливает его.

Видео дня

Для отдыхающих, следующих этим советам, владельцы прибрежных гостиниц организовывали купальни с разделением по полу. Однако русские дамы предпочитали плавать в общих купальнях, не одевая на себя тяжелые многослойные наряды, предлагаемые журналами моды того времени. Они нашли более комфортный вариант.

В начале XX века все больше туристов приезжало в курорты Крыма не для лечения, а для развлечений и смены обстановки. Как отмечал писатель К. М. Станюкович, Крым стал "загажен московскими купчихами".

В 1920-е годы в Москве наступало время, когда горожане становились свидетелями необычного явления - массового наготы на пляжах. В то время большевики активно пропагандировали здоровый образ жизни, спорт и туризм, призывая людей проводить время активно и наслаждаться отдыхом. Однако многим рабочим и студентам было трудно следовать этим идеалам, так как в стране еще не было достаточного количества тканей, чтобы производить купальники. Даже самые простые материалы, такие как хлопчатобумажные ткани, были дефицитом.