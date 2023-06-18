Изменение климата привело к насилию среди населения Анд в прошлом

Влияние изменения климата на человеческие общества выходит за рамки лесных пожаров и изменений в росте урожая. Исследователи обнаружили доказательства того, что повышение температуры приводит к росту насилия на протяжении всей истории человечества.

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Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе, выявило закономерность роста насилия в периоды климатических изменений на юге центральных Анд с 470 по 1500 год нашей эры. Исследование предполагает, что изменение климата и конкуренция за ограниченные ресурсы привели к конфликтам между общинами горных районов региона.

Проанализировав скелетные останки и данные о накоплении льда, авторы исследования обнаружили сильную корреляцию между уменьшением количества осадков и увеличением числа черепно-мозговых травм, что указывает на более высокий уровень межличностного насилия.