День 19 июня в истории

Чем запомнилась эта дата.

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Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

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Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 19 июня 2015 года. Он учрежден для привлечения внимания общественности к проблеме сексуального насилия в условиях как международных, так и внутригосударственных конфликтов, независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный или национальный.

Международный день прогулки

Создатели этого праздника ставили своей целью привлечь внимание общественности к такому простому, но очень эффективному способу укрепить своё здоровье как ходьба. По мнению медиков, пешие прогулки не менее трех раз в неделю в течение 40 минут, способствуют хорошему сну, интенсивному развитию интеллекта, а также отличному самочувствию.

Всемирный день детского футбола

Праздник был учрежден Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) для привлечения детей и молодёжи к спорту. В этот день в разных странах мира проводятся различные спортивные мероприятия с участием детских футбольных команд.

Всемирный день мотоциклиста

Каждый третий понедельник июня байкеры и просто любители мотоциклов отмечают свой праздник. Начало этой традиции было положено почти 30 лет назад. Владельцы мотоциклов из нескольких стран договорились оставить машины в гаражах и отправиться на работу на своих «железных конях». Акция носила название «Ride to Work Day» («На работу на мотоцикле»), а позднее стало называться просто — «День мотоциклиста».

Первоначально праздник отмечали каждую третью среду июля, но с расширением географии, а также из соображений комфорта дату перенесли на месяц раньше.

70 лет назад (1953) в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг

Они стали первыми и единственными гражданскими лицами в истории США, казненными за шпионаж в пользу иностранной державы.

По версии обвинения, Юлиус Розенберг начал работать на советскую разведку в начале 1940-х годов. Он завербовал свою жену Этель, её младшего брата Дэвида Грингласса и его жену. Они обвинялись в передаче Советскому Союзу американских ядерных секретов.