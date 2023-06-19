День в истории: первый Всемирный конгресс татар, полет Чкалова и отмена рабства в США

Чем примечательна дата 19 июня?

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Сегодня, 19 июня, Международный день прогулки и Всемирный день детского футбола. В разные годы и столетия в эту дату из казанской тюрьмы сбежал Емельян Пугачев, в США отменили рабство, в РСФСР учредили комиссию по ликвидации безграмотности, Валерий Чкалов пролетел через Северный полюс, в столице Татарстана прошел первый Всемирный конгресс татар, а Кувейт получил независимость. Родились актер Ильдус Ахметзянов, математик Леонтий Магницкий, писатель Салман Рушди. Скончались певица Майя Кристалинская, композитор Сергей Танеев, географ и фантаст Владимир Обручев.

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Побег Пугачева и Всемирный конгресс татар

19 июня 1773 года из казанской тюрьмы сбежал предводитель крестьянского восстания — Емельян Пугачев. Собирая милостыню под присмотром двух солдат, ему удалось ускользнуть на тройке лошадей, после чего Пугачев скрывался в кирпичной и суконной слободах, а в июле вернулся, чтобы начать подготовку к штурму города.

19 июня 1950 года день рождения Ильдуса Ахметзянова — актера, зачастую игравшего Габдуллу Тукая в телевизионных и театральных постановках благодаря внешней схожести. Считается одним из главных мастеров художественного слова республики.

19 июня 1992 года прошел первый Всемирный конгресс татар, по итогам которого возник Исполнительный комитет конгресса, а 31 июля было зарегистрировано общественное движение. Первым председателем Исполкома ВКТ и председателем бюро был избран академик АН РТ, доктор исторических наук Индус Тагиров.

19 июня 2021 года "Реальное время" рассказывало о частых обращениях казанцев в редакцию по поводу постоянного рева мотоциклов под их окнами. Спойлер: большинство экспертов кивало в сторону мотобатальона ГИБДД, специально созданного для этого.

Ликвидация безграмотности и полет Чкалова

19 июня 1669 года родился русский математик-самоучка и педагог, автор первой российской энциклопедии по математике Леонтий Магницкий (при рождении — Телятин). Благодаря его деятельности в русском языке появились термины: "множитель", "произведение", "делитель", "извлечение корня", "миллион" и "биллион". Именно по его учебникам "Арифметика" и "Азбука" обучалось несколько поколений российских школьников в XVIII — начале XIX веков.

19 июня 1920 года появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности при Народном комиссариате просвещения. С тех пор граждане от восьми до пятидесяти лет, не умевшие писать или читать, должны были обучаться, при этом язык обучения каждый был в праве выбрать самостоятельно.

19 июня 1937 года стартовал рекордный беспосадочный перелет советского летчика Валерия Чкалова в США через Северный полюс на самолете АНТ-25. По "Сталинскому маршруту" команда Чкалова долетела до Ванкувера и вернулась назад. Весь экипаж был удостоен званий Героев Советского Союза.

Отмена рабства

19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США, что в 1863 году было подкреплено Прокламацией об освобождении рабов. Однако де факто указ не вступал в действие до окончания гражданской войны в 1965 году. Окончательно декларация прошла 13-й поправкой к Конституции США 1 февраля 1865 года.