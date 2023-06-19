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Мальчик нашел окаменелость редкого древнего животного на пляже в Аргентине

Восьмилетний Бруно Гонсалес обнаружил на аргентинском пляже окаменелость редкого древнего животного. Палеонтологи назвали это открытие экстраординарным, сообщает «МИР 24».

Мальчик нашел окаменелость древнего животного на пляже
© Мир24

«Я шел с папой и мамой, гулял по пляжу, карабкался по оврагам и вдруг увидел что-то похожее на позвоночник. Я сразу сказал отцу, и мы связались с музеем», – отметил мальчик.

Ученые не только быстро приехали на место, но и позволили Бруно участвовать в раскопках и детально изучать находку в лаборатории. Обнаруженные кости принадлежат гигантскому ленивцу, который жил в регионе около 100 тысяч лет назад. Случайно найденный кусок – это кость трехметрового животного, которое, по оценкам ученых, весило около тонны.

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