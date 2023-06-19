50 лет назад в СССР произошло самое страшное кораблекрушение

Ночью 14 июня 1973 года недалеко от Владивостока затонула подводная лодка К-56. В эту злополучную ночь на борту находился не только личный состав, но и офицеры с другой лодки, а также специалисты-наладчики из Ленинграда. В заливе Петра Великого, когда подлодка возвращалась со стрельб, в нее врезалось исследовательское судно «Академик Берг». Как погибали моряки и кто виноват в одной из самых страшных катастроф в Приморье – в материале «ФедералПресс».

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Что произошло

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Вечером 13 июня 1973 года подводная лодка К-56, крейсер «Владивосток» и ракетный корабль «Упорный» шли после тренировочных стрельб с одного из полигонов в Японском море. Показав отличные результаты, моряки возвращались на базу, где их ждал командный состав. Около девяти часов вечера весь состав подлодки собрался в кают-компании, чтобы выпить чаю перед сном, после чего многие отправились отдыхать, остались только два капитана играть в нарды.

В ту ночь в аккумуляторном отсеке остались ночевать 36 человек, хотя по правилам там могли находиться только двое. Еще около 20 человек устроились в носовом торпедном отсеке.

Около часа ночи подложная лодка огибала мыс Поворотный – до базы оставалось около четырех часов ходу. Экипаж крейсера «Владивосток» заметил иследовательское судно «Академик Берг», которое работало рядом, и передал информацию на подлодку, однако радиолокационная станция, показывающая нахождение корабля, на К-56 оказалась выключена.

Обогнув мыс, подлодка вошла в плотный туман, и в это время ей навстречу вынырнул исследовательский корабль. Отдать «полный назад» экипаж К-56 не успел. Корабль буквально вспорол корпус подлодки между первым и вторым отсеками, в эту же секунду в пробоину хлынула вода.

Шансов на спасение не было

После удара капитан первого ранга Ленислав Сучков выскочил из каюты, скомандовал по громкой связи: «Во втором отсеке пробоина! Задрать переборки! Начать борьбу за живучесть корабля!». Эта команда стала последней, которую записали в вахтенном журнале центрального поста.

В общей сложности в первом и втором отсеках находились 49 человек, несмотря на это отсеки пришлось изолировать. Несколько человек все-таки смогли попасть в соседнюю часть судна, но через проход в него также начала поступать вода.

Моряки, которые находились во втором отсеке, погибли за пару минут. Шансов не спасение у них не было, потому что на нижнюю палубу второго отсека, где находились огромные аккумуляторы, попала вода, из-за чего началась химическая реакция с обильным выделение хлора.

Все это время командир подлодки совместно с другими офицерами успокаивал моряков по переговорному устройству. Он их заверил, что подлодка направляется к берегу и их скоро спасут, но понимал, что этого никогда уже не случится.

Чудом выживший штурман Лукьян Федчик, который за полчаса до столкновения вышел из второго отсека рассказал, что командир пятой боевой части К-56 Леонид Пшеничный закрыл лаз и прикрыл собой поворотный механизм, чтобы никто не смог его открыть. Он так и умер – повиснув на двери и не выпустив из рук поворотный руль.

Первый отсек заливает водой

Спустя время начало заливать и первый отсек, в котором находились 22 человека. В основном это были члены экипажа К-23. Здесь имелись необходимые дыхательные аппараты на каждого моряка подлодки К-56. Это означало, что 15 человек из другого экипажа не спасутся.

Заделать пробоину и откачать воду помпой не получилось, поэтому экипаж перебрался на палубу выше. Однако вода начала поступать быстрее из-за открытого отливного клапана помпы. Чтобы закрыть его, Степан Казаны в полной темноте проплыл через два затопленных люка. Однако уровень воды был уже довольно высок: экипаж стоял на койках по грудь в ледяной воде, до потолка оставалось буквально полтора метра. Кислород в отсеке заканчивался, и 25-летний лейтенант Александр Кучерявый вызвался попытаться спасти экипаж. Для этого ему необходимо было выбраться из лодки через аварийно-спасательный люк. Шансы на выживание были минимальны.

Помощь

По общекарабельной связи раздалась команда: «Внимание! Приготовиться к удару о грунт». Оказалось, что штурману удалось найти отмель и вывести к ней лодку. Выжившие даже не почувствовали, как судно село на мель. В это время матросов уже поджидали буксир, спасательное судно и торпедолов.

Выживший экипаж был спасен. Водолазы приступили к извлечению трупов. Через какое-то время они выскочили из затопленного второго отсека с криками, что люди живы и шевелятся. Как оказалось, это была иллюзия. Спасатели оказались психологически не готовы к увиденному.

Штурман Лукьян Федчик рассказал, что водолазам перед каждым заходом наливали по сто граммов спирта. Это помогло не всем. Впоследствии многие моряки умерли во сне, у некоторых навсегда на лице осталась улыбка.

Спасение подлодки

Утром 14 июня 1973 года пробоину от удара на подлодке заделали цементом, все затопленные отсеки просушили, после чего отбуксировали в док в бухту Чажма. На восстановительный ремонт судно отправили в Большой Камень.

Спустя чуть больше полгода после трагедии – 19 февраля 1974 года подводная лодка К-56 вышла на ходовые испытания.

Кто виноват

Исследовательский корабль «Академик Берг» в результате трагедии не пострадал. В случившемся капитан судна обвинил своего помощника, который самовольно изменил курс корабля, не поставив об этом в известность командование, и, когда корабль оказался в зоне тумана, не подал противотуманных сигналов.

Согласно результатам расследования, причиной трагедии стало невыполнение Международных правил по предупреждению столкновений судов в море, распространяющихся и на подводные лодки, идущие надводным ходом: выключение на К-56 радиолокационной станции ночью в тумане, низкая организация вахтенной службы, беспечность экипажей.

Так, согласно правилам, подлодке следовало пропустить исследовательское судно и продолжить движение только после того, как оно отойдет на безопасное расстояние. В противном случае корабль должен был застопорить ход и дать предупреждение световыми сигналами. Однако никто из экипажей этих действий не предпринял.