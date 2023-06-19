Почему главным символом ислама стал именно полумесяц со звездой

Мало кто знает, что главные религиозные символы, крест и полумесяц, имеют общую историю. На заре нашей цивилизации они обозначали божественный союз двух противоположных начал. Сейчас изображение полумесяца со звездой прочно ассоциируется в обществе с мусульманской религией.

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На флагах многих стран, в которых большинство населения исповедует ислам, красуется стилизованный образ ночного светила. Изображение молодого месяца имеет оккультный смысл. С древнейших времен люди видели в нем символ возрождения и трансформации мира. Немало мифов связано с лунным циклом, когда ночное светило появляется на небе, достигает состояния идеального круга, а затем опять исчезает, чтобы вернуться обновленным.

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Языческие божества многих народов делятся на носителей солнечной и лунной энергии. Достаточно вспомнить о греческой богине Диане или ее карфагенской «коллеге» по имени Танит. Еще в храмах Древнего Египта полумесяц и солнце часто изображали вместе, чтобы подчеркнуть единство Дня и Ночи, союз двух противоположностей. Сознание людей тогда не было разделено, они не считали, что поклонение одному божественному началу означает отказ от другого.

Древние шумеры называли полумесяц символом бога Сина. Доктор исторических наук Валерий Иванович Гуляев в своей книге «Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории» привел описание каменной стелы, посвященной восшествию на престол царя Ур-Намму, который правил около 2109-2098 гг. до нашей эры. Неизвестные мастера вырезали вверху стелы изображение полумесяца и звезды с 12 лучами, которая символизировала солнце.

Таким образом, первый представитель III династии, происходившей из города Ура, хотел заявить о легитимности своей власти над Шумером и Аккадом, доставшейся ему в непростой борьбе. Согласно вышеупомянутой каменной стеле, восшествие Ур-Намму на престол приветствуют и Солнце, и Луна. То есть изначально многолучевая звезда, расположенная рядом с полумесяцем, символизировала дневное светило.

Такое изображение можно увидеть на храмах, монетах, царских коронах и печатях большинства стран древности, расположенных как в Азии, так и в Европе. Как и древние шумеры, жители многих государств считали этот символ обозначением царской власти, поддерживаемой высшими силами. Данный знак стал ассоциироваться с божественным благословением, ведь в сознании язычников нет ничего выше персонифицированных Солнца и Луны.

На монетах царя Чаштаны – первого в династии правителей индийского княжества Западные Кшатрапы, существовавшего с 110 до 395 года – можно увидеть полумесяц. Римская империя, Тюркский каганат, Персидское царство также использовали этот символ в своей официальной геральдике.

В христианских странах древний знак претерпел существенные изменения, место солнца занял крест, а изображение молодой луны либо пропало, либо сохранилось как некий элемент декора. Например, внизу православных крестов, которые устанавливают на церквях, до сих пор можно увидеть полумесяц. Это удивляет большинство наших современников, ведь мало кто слышал об исходном значении данного символа, который был переосмыслен христианами.

Полумесяц со звездой стал ассоциироваться в массовом сознании с мусульманской религией лишь в последние столетия. К такому выводу пришел известный советский востоковед Василий Владимирович Бартольд в своей научной работе «К вопросу о полумесяце как символе ислама», которая была опубликована в 6-м томе его «Сочинений».

«Несмотря на некоторые факты, указывающие на раннее усвоение этого символа ислама, появление полумесяца над крышами и куполами мечетей и противопоставление его кресту христианских храмов – явления сравнительно поздние и не получившие общего распространения», – написал В.В. Бартольд.

Поскольку молодой месяц был официальным символом династии Сасанидов, правившей Персидской империей в III-VII веках, появление данного знака на культовых сооружениях доисламского периода было данью правителям, оплатившим строительство. Некоторые вассалы Сасанидов использовали символ своих сюзеренов для обозначения личной лояльности и преданности правителям империи.

Известно, что древнегреческая богиня лунного света, Геката, считалась покровительницей Константинополя, поэтому полумесяц занимал свое законное место на гербе столицы Византии. После завоевания этого города турками в 1453 году, династия Османов стала использовать символ Константинополя как свой геральдический знак, а город был переименован в Стамбул. На это указал и В. В. Бартольд.

«Во всяком случае, полумесяц как религиозный символ, имевший для мечети то же значение, что и крест для христианских храмов, был характерен не для ислама вообще, но специально для турецко-османского ислама и, например, на туркестанских мечетях не встречался до русского завоевания», – написал ученый-востоковед.

А мы знаем, что первый из Туркестанских походов русской армии начался в 1847 году. То есть как минимум до середины XIX века в Средней Азии не считали полумесяц со звездой символом мусульманской религии.

Но династический знак правителей Османской империи с течением времени стал противопоставляться христианскому кресту. Это неудивительно, ведь между странами, жители которых придерживались разных религий, часто возникали войны «за веру». Религиозное противостояние не утихает и в наше время.

Многие исследователи выдвигают самые разные, спорные и противоречивые версии происхождения мусульманского символа. Некоторые даже заявляют о единстве креста и полумесяца, основываясь на древних языческих знаках Дня и Ночи.

Глеб Владимирович Носовский и Анатолий Тимофеевич Фоменко написали в соавторстве книгу «Реконструкция подлинной истории. Как было на самом деле». В ней они выдвинули весьма неоднозначную теорию: «Крест в виде звезды – например, 8-ми или 6-конечной – известен в средневековой иконографии. Такие изображения крестов-звезд можно увидеть на стенах известного киевского Софийского собора. Получается, что крест с полумесяцем на куполах русских храмов и турецкий полумесяц со звездой, символизирующей крест, – это лишь различные виды одного и того же христианского символа!».[С-BLOCK]