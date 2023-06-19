Как выучить английский без поездок за границу: несколько лайфхаков

Специалист рассказала о нескольких простых способах «подтянуть» разговорный английский.

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Правда ли, что лучшим вариантом изучения английского является погружение в языковую среду? И что делать, если не удается часто бывать за рубежом? На эти вопросы ответила директор по обучению школы английского Виктория Тимофеева сайту-изданию «Страсти».

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Языковая среда — это пространство, где используют конкретный язык. Например, В Москве языковая среда русскоязычная, в то же время на курсах китайского она будет, соответственно, китайской.

«Языковая среда помогает учить язык как носители: просто находясь среди людей, говорящих на языке. Им не нужно зубрить правила, чтобы понимать, как правильно говорить. Из-за постоянного слушания языка, у них вырабатывается языковая интуиция — они уже понимают, что что-то звучит правильно, а что-то нет, даже если объяснить не могут», — объяснила эксперт.

Она также рассказала, что обычная зубрежка правил не поможет, если они не будут применяться на практике, в речи. Именно эту проблему решает языковая среда: вы не только зубрите правила, но и учитесь применять их в разговоре. Чем больше такой практики, тем больше развивается языковая интуиция.

Специалист считает, что сейчас нет необходимости выезжать за рубеж ради изучения языка, ведь существует интернет, а, значит, границ не существует. Многие школы работают по системе погружения в язык и все занятия проводятся исключительно на английском.

«Отметим закономерность: чем дольше вы слышите английскую речь, тем лучше вы ее будете понимать. Если же половина урока проходит на русском, то вы уже потеряли половину прогресса. На уроках с погружением в язык ваш мозг переключается. Он отключается от русского языка и пытается включиться в английский, понять его логику — как ребенок, когда впервые учит язык. Вы даже можете заметить, что после такого урока вы продолжаете думать на иностранном языке. Именно поэтому коммуникативная методика без перевода на родной язык считается самой эффективной, и она крайне распространена во всем мире», — пояснила Тимофеева.

Вы сами можете окружить себя соответствующей языковой средой — книги, фильмы, сериалы, музыка. Включите это в свои планы и постепенно изучайте язык.

Также большим помощником в этом деле является youtube — смотрите видео блогеров, говорящих на «живом», разговорном английском. Еще рекомендуется посещать сайты, на которых сидят англоговорящие пользователи и смотреть, как те общаются между собой.