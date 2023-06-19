100 лет назад на Крайнем Севере завершилась Гражданская война. Как это было

Ровно 100 лет назад, 19 июня 1923 года, в России окончательно завершилась Гражданская война. В последних боях продлившегося более пяти лет междоусобного конфликта отряды красноармейцев нанесли поражение небольшому войску белого генерала Анатолия Пепеляева, который стремился захватить Якутск и сделать Восточную Сибирь новым центром антибольшевистской борьбы. Первоначальные успехи армии генерала сменились чередой неудач, чему способствовала оторванность основных сил от базы на побережье Охотского моря и нежелание якутских повстанцев, выступавших против советской власти, перейти на сторону белогвардейцев. Сражения вековой давности проходили в непролазной тайге, нередко при аномальных морозах, зачастую с использованием только стрелкового оружия. В итоге на территории России не осталось населенных пунктов, контролируемых белыми, а генерала Пепеляева и верных ему людей взяли в плен и затем судили по советским законам. «Лента.ру» — о знаменитом Якутском походе.

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Ранним утром 18 июня 1923 года жители села Аян на берегу Охотского моря вздрогнули от ружейных залпов. Это вышедший из тайги красноармейский отряд под командованием Степана Вострецова неожиданно атаковал штаб белогвардейской дружины, застав противника врасплох. Разбуженный криками генерал Анатолий Пепеляев попытался выскочить из дома и поднять в ружье комендантскую команду, но у дверей столкнулся нос к носу с Вострецовым.

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Тот предложил генералу сдаться, сообщив, что сопротивляться все равно бесполезно. Немного подумав, Пепеляев согласился на условия Вострецова. Почти вся дружина последовала примеру своего командующего. Так завершился Якутский поход белогвардейцев, а вместе с ним и Гражданская война.

«Прибыл воевать с насильниками народной воли»

К лету 1922 года власть большевиков воцарилась почти на всей территории бывшей Российской империи. Отпали национальные окраины, объявившие о независимости и сумевшие затем отстоять ее с оружием в руках. На Дальнем Востоке с Советской Россией соседствовала марионеточная Дальневосточная республика (ДВР). Из заявленной территории она не контролировала Приморье — последний оплот Белого движения, уже разгромленного Красной армией на юге, севере и западе России.

Заседавшее во Владивостоке правительство задумало смелый план — перекинуть очаг борьбы в Якутию, где вовсю полыхали антибольшевистские восстания. Планировалось соединиться с местными повстанцами и попытаться взять у красных реванш за поражения в Гражданской войне. С этой целью белое правительство законодательно закрепило Якутию за Приморьем. Оставалось подтвердить написанное в документах делом, благо в суровом крае у владивостокских белых действительно были свои представители и сочувствующие.

Взять на себя командование операцией предложили Анатолию Пепеляеву — молодому генералу, который стоял у истоков антибольшевистского сопротивления в Сибири и прославился еще взятием Перми в конце 1918 года. В то время он находился в эмиграции в Харбине, но соблазнился возможностью возобновить борьбу с Красной армией и ответил согласием. Можно предположить, что им также двигало желание отомстить за старшего брата Виктора Пепеляева, который возглавлял колчаковское правительство и был расстрелян вместе с Верховным правителем России в Иркутске 7 февраля 1920 года.

В 1922-м в Приморье еще хватало тех, кто был готов повоевать с ДВР или Советской Россией. Не было проблем с обмундированием и средствами передвижения — оленьими упряжками, вопрос состоял только в вооружении. И его нашли — с помощью японцев.

Добровольцев для похода Пепеляев вербовал во Владивостоке. Кто-то, как и он, вернулись из эмиграции, поверив в перспективы кампании. К генералу примкнули и десятки каппелевцев — опытных военных, воевавших в Гражданскую под началом популярного колчаковского генерала Владимира Каппеля. В общем, к концу лета 1922 года удалось набрать около 500 человек. Их должны были вести в бой обстрелянные командиры с опытом Первой мировой — генералы Евгений Вишневский и Василий Ракитин.

Пока шли приготовления, в правительстве белого Приморья сменилась верхушка: вместо братьев Николая и Спиридона Меркуловых во главе государственного образования встал генерал Михаил Дитерихс, который при Колчаке руководил расследованием убийства царской семьи. При нем было принято решение о реставрации династии Романовых, в идеологическом плане взят уклон на русскую старину. Например, свою территорию белогвардейцы именовали Приамурский земский край, а армию — Земская рать.

Отряд Пепеляева получил название 1-я Сибирская добровольческая дружина. Людям генерала предстояло переправиться морем в портовое село Аян на территории современного Хабаровского края и затем, организовав там тыловую базу, по Амгино-Аянскому тракту начать наступление на Якутск.

Перед отплытием на набережной Владивостока прошел торжественный молебен. В своем обращении к солдатам и офицерам Пепеляев заявил: «Мы идем бороться за народ, вместе с народом, за власть, которую пожелает сам народ, и, что самое главное, — мы идем по просьбе самого народа».

Дружина отчалила в ночь с 29 на 30 августа 1922 года на двух пароходах. В Аян пепеляевцы прибыли 8 сентября. По советским источникам, их численность составляла около 600 человек.

Тракт представлял собой труднопроходимую, заросшую лесом дорогу с прогнившими гатями. Таежная глушь, через которую приходилось пробиваться, была совершенно необитаемой. Из-за необходимости продвигаться как можно быстрее Пепеляев взял с собой минимум продовольствия и военного груза. Людям помогали 70 лошадей и 120 оленей.

Как пишет в своей монографии «Белое дело в России» известный историк Василий Цветков, активные боевые действия начались с середины января 1923 года. Пепеляев хотел разбить красные отряды по частям, занять несколько важных в стратегическом отношении сел и создать своему войску выгодные условия для похода на Якутск. В воззваниях к местному населению генерал утверждал, что прибыл воевать не с народом, а «с насильниками народной воли, с красными комиссарами и с коммунистами».

Тем не менее наладить долговременные хорошие отношения с местными жителями не получилось. У части повстанцев преобладали националистические настроения. По наблюдениям некоторые современников, якуты желали бороться и против коммунистов, и в целом против русского засилья на своей земле. Такое отношение оттолкнуло от повстанческого движения русских крестьян.

Еще больше ударило по перспективам пепеляевцев падение белого Приморья: 25 октября 1922-го во Владивосток вошли части РККА и армии ДВР, остатки верных генералу Дитерихсу войск эвакуировались на кораблях. До чинов Сибирской добровольческой дружины эти печальные известия дошли, конечно, не сразу, и укреплению морального духа участников Якутского похода они не способствовали. Стало понятно, что возвращаться пепеляевцам больше некуда.

В феврале 1923 года генерал Пепеляев окружил крупный красноармейский отряд под командованием латышского стрелка Ивана Строда. Осада белыми Сасыл-Сысыы вошла в историю как последнее крупное сражение Гражданской войны. При сильных морозах красные оборонялись в условиях нехватки продовольствия и отсутствия медикаментов. Блокада продолжалась более двух недель, но заставить противника сдаться белым не удалось. На помощь красным выдвинулись подкрепления РККА. Через несколько лет Строд написал об этих событиях книгу под названием «В якутской тайге», где утверждалось, что после завоевания Якутии Пепеляев намеревался захватить Сибирь, а затем пойти на Москву. Как генерал сделал бы это с теми мизерными силами, которые имелись в его распоряжении, в мемуарах, впрочем, не уточнялось.

Кампания Сибирской добровольческой дружины окончилась неудачей, Пепеляев не смог расширить территорию операции, не дошел до Якутска, а его силы оказались раздроблены. Согласно оценке историка Цветкова, белогвардейцам не хватало резервов, а связь с побережьем Охотского моря была слишком ненадежной. 2 марта 1923 года один из красноармейских отрядов окружил и после ожесточенного боя взял штурмом якутский поселок Амга. Центр сосредоточения сил для удара по Якутску оказался утраченным, надежды на скорое взятие Якутии под контроль не сбылись. Якутский поход не достиг своей главной военно-политической цели — создать прочную базу антибольшевистского сопротивления. 7 марта 1923 года генерал Пепеляев принял решение отступать к Охотскому морю.

Локальные бои отдельных групп пепеляевцев с отрядами РККА продолжались в апреле и мае. 9 июня прибывшие на пароходах с Камчатки красные внезапной атакой взяли Охотск, с падением которого терялся смысл всей экспедиции. К тому же командиры белых погрязли в конфликтах между собой, что не способствовало укреплению остатков их сил.

«Я глубоко верил, что борюсь за Родину»

Пепеляев с верными ему людьми попытался укрепиться в Аяне. Красные высадили десант под командованием Степана Вострецова, который в ночь на 18 июня 1923 года окружил село, застав белых врасплох. Понимая тщетность дальнейшего сопротивления, Пепеляев решил сдаться без борьбы и в специальном обращении призвал сделать то же самое своих соратников.

19 июня на Дальнем Востоке уже не было населенных пунктов, занятых белыми. Один из современников с горечью констатировал, что «с падением Пепеляева не осталось ни единой организованной силы для фактической борьбы с засильем большевиков». Так завершилась Гражданская война в России.

«Судьбе было угодно распорядиться так, что сибирское освободительное движение в 1918 году начато было генералом Пепеляевым в полосе центральной части Сибири, и им же оно было закончено пятью годами позднее, на глухой и безлюдной окраине Русского Дальнего Востока», — констатирует историк Цветков.

Остатки пепеляевского отряда, не пожелавшие подчиниться призыву своего командира и сдаться на милость победителей, раскололись на небольшие группы и рассеялись по тайге. Их судьба сложилась по-разному: кто-то, как Ракитин, все же попал в руки красных (он стал последним погибшим в Гражданской войне генералом), другие поучаствовали в новых антибольшевистских восстаниях, третьи скрывались, впоследствии вышли из подполья и смогли легализоваться, четвертые вернулись в Маньчжурию. Сумевший избежать пленения красными генерал Вишневский прожил в Харбине до Второй мировой войны, в 1945-м был депортирован в СССР и репрессирован.

Краском Вострецов отпустил около 200 рядовых пепеляевцев. Еще примерно 150 человек отправили в ссылку. Сам генерал и близкие к нему офицеры в январе 1924 года предстали перед советским судом в Чите. В своем последнем слове 32-летний Пепеляев сказал, что его не пугает перспектива расставания с жизнью.

Сначала их приговорили к расстрелу, но затем заменили высшую меру на десять лет тюрьмы. Не исключено, что этому посодействовал Вострецов, который хотел добиться привлечения опытного, несмотря на молодость, военачальника Пепеляева на службу в Красную армию.

В 1932 году красный командир свел счеты с жизнью, а Пепеляеву вскоре добавили еще три года. Наконец в 1936-м он все же освободился и поселился в Воронеже, где работал столяром и даже попытался поступить в педагогический институт. Есть версия, что шеф НКВД Генрих Ягода хотел использовать генерала для провокации в кругах белой эмиграции, но очень скоро Ягода лишился своей должности: пришедший ему на смену Николай Ежов, как известно, в такие игры не играл, так что перемолол и своего предшественника, и красного командира Строда, и Пепеляева. В ту пору уничтожали даже прославленных на всю страну красных маршалов — на таком фоне казнь полузабытого белого генерала никого не удивила.