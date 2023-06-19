Летнее солнцестояние 2023: дата, как праздновать, история и приметы

Летнее солнцестояние, которое из года в год происходит в июне, во все времена было важнейшим событием для людей. В 2023 году солнце светит, как и прежде, а значит летнему солнцестоянию быть.

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«Рамблер» рассказывает, на какой день выпадает летнее солнцестояние в 2023 году, как этот день праздновали раньше и какие с ним связаны приметы.

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Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце достигает наибольшей высоты в небе в течение года. В северном полушарии это происходит в период между 20 июня и 22 июня, а в южном – между 20 декабря и 23 декабря. В этот момент день в северном полушарии длится максимально долго, а ночь становится короткой. На широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов и 33 минуты. В южном полушарии все наоборот – длинная ночь и короткий день. Летнее солнцестояние – одно из четырех главных астрономических событий в году, включая зимнее солнцестояние, весеннее равноденствие и осеннее равноденствие.

Что происходит в момент солнцестояния

В момент летнего солнцестояния Солнце достигает наивысшей точки своей траектории в небе, называемой зенитом. Это происходит из-за того, что наклон оси вращения Земли уменьшается до 23,4 градуса, получается, что все северное полушарие в этот момент максимально освещается Солнцем. Астрономическая долгота Солнца составляет 90 градусов. День солнцестояния также называют солнцеворотом, после этого Солнце поднимается над горизонтом уже не так высоко, а продолжительность дня начинает постепенно сокращаться.

В какой день будет летнее солнцестояние в 2023 году

Каждый год день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня. Исключение – високосные годы, когда летнее солнцестояние сдвигается на 20 июня.

Как появилась традиция праздновать летнее солнцестояние

Традиция празднования летнего солнцестояния возникла еще в древности, когда люди заметили, что в этот день длительность светового дня достигает своего максимума. Этот феномен был связан с божественными силами и считался символом возрождения и обновления. Поэтому в этот день проводились различные ритуалы и обряды, направленные на привлечение благоприятной энергии и хорошего урожая. С течением времени традиции празднования летнего солнцестояния приобрели различные формы и особенности в разных культурах и странах.

Как праздновали летнее солнцестояние в разных странах

В разных странах летнее солнцестояние праздновали по-разному. Например, в Древней Греции в этот день проводились спортивные соревнования, именно эти традиции стали основой современных олимпийских игр. В Древнем Риме проводились гуляния и пиршества в честь богини Юноны, которая была связана с женской красотой и материнством.

В Финляндии день летнего солнцестояние имеет собственное название – Юханнус и признан официальным государственным праздником. В Великобритании в этот день разрешают прикасаться к знаменитым камням Стоунхенджа. В Швеции проводится праздник Мидсоммар, который связан с летним солнцестоянием. Люди украшают дома и улицы цветами и проводят время на природе, празднуя начало лета.

Как праздновали летнее солнцестояние славянские народы

Главным летним праздником для славян был Купала, который приходился как раз на день летнего солнцестояния. С принятием христианства и переходом на другой календарь праздник сместился на 7 июля. Но языческие традиции искоренить не удалось, они сплелись воедино с православными и дошли до наших дней.

Одним из главных обрядов было купание в реке или озере, что символизировало очищение от грехов и привлечение благоприятной энергии. Важным элементом празднования летнего солнцестояния были костры, которые зажигались на горе или на берегу реки. Вокруг костра танцевали и пели песни, а также проводились различные игры и состязания. Костры также символизировали силу и энергию солнца, которые передавались участникам праздника.

Какие приметы связаны с днем летнего солнцестояния

У славянских народов существовали различные приметы, связанные с днем летнего солнцестояния. Например, если в этот день было ясно и солнечно, то ожидалось хорошее урожайное лето. Если же была пасмурная погода или дождь, то предполагалось неурожай и трудности в будущем году. Также считалось, что в этот день нужно было быть особенно осторожным и не подвергать себя опасности, чтобы не привлечь беду на свою голову.

Обильная роса утром сулила хороший урожай. Кстати, ей советовали также умываться. Причем ее собирали и сливали в отдельный сосуд, так как считалось, что она обладает омолаживающим и лечебным эффектом или, как говорили наши прародители, магической силой. Вообще, по мнению древних, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными.