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В США во время погружения к «Титанику» пропала подлодка с туристами

В Атлантическом океане начали поиски подводного аппарата для доставки туристов к затонувшему «Титанику». Об этом сообщает BBC.

В США во время погружения к «Титанику» пропала подлодка с туристами
© РИА "ФедералПресс"

«Туристический подводный аппарат «Титаник» пропал без вести, начаты поиски», – заявили в береговой охране Бостона.

Подводный аппарат, на котором желающие могли погрузиться на дно океана для осмотра затонувшего лайнера «Титаник», перестал выходить на связь в Атлантическом океане 19 июня.

Спасатели начали поисковую операцию у берегов Канады.

Пока неизвестно, сколько людей находилось на борту аппарата. По данным CBS, пропал не батискаф с туристами, а исследовательская подлодка компании OceanGate Expedition, которая уже неоднократно организовывала экспедиции к обломкам «Титаника».

Лайнер «Титаник» затонул на глубине около 4 тыс. километров в северной части Атлантического океана, примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Южно-Китайском море нашли затопленное США в 1942 году судно с тысячью погибших.

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