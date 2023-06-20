Что стало с русскими, которые остались на Аляске после продажи ее США

После продажи Аляски США, русские стали покидать регион. Но не все. Часть сотрудников Русско-Американской компании осталась.

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Специально для «пенсионеров» строились поселения. Отставники заводили семьи, женились на представительницах местных народов. В поселке Нинилчьик, где живут потомки русских, сохранился особый диалект русского языка. Изучили его лингвисты Мира Бергельсон и Андрей Кибрик.

В XX веке американские власти боролись с местными языками, стремясь ассимилировать коренное население Аляски. Под удар попал и русский язык. Русская школа была закрыта.

Русская семерка

В диалекте много обычных русских слов, но есть интересные заимствования из английского и алеутского. Машина – кара (от английского car), ребенок – бейбочка (от английского baby).