Что стало с русскими, которые остались на Аляске после продажи ее США
После продажи Аляски США, русские стали покидать регион. Но не все. Часть сотрудников Русско-Американской компании осталась.
Специально для «пенсионеров» строились поселения. Отставники заводили семьи, женились на представительницах местных народов. В поселке Нинилчьик, где живут потомки русских, сохранился особый диалект русского языка. Изучили его лингвисты Мира Бергельсон и Андрей Кибрик.
В XX веке американские власти боролись с местными языками, стремясь ассимилировать коренное население Аляски. Под удар попал и русский язык. Русская школа была закрыта.
В диалекте много обычных русских слов, но есть интересные заимствования из английского и алеутского. Машина – кара (от английского car), ребенок – бейбочка (от английского baby).
Увы, потомки русских американцев утратили кириллицу как письменность. Утрачен средний и частично женский род. Самосознание потомков русского населения Аляски, скорее, аляскинское или американское. Говорят на уникальном варианте русского языка не больше 25 человек, все – пожилые люди. Но русский язык и обычаи глубоко осели в местной культуре. В соседних населенных пунктах местные жители, не зная русского, на свадьбах кричат Gorko.