Кто первым обнаружил затонувший  "Титаник" на дне Атлантики

Крушение "Титаника" до сих считается одной из самых страшных морских трагедий. Великолепный лайнер не успел обойти айсберг и получил пробоину, из-за которой он пошел ко дну. Спастись удалось далеко не всем. По разным данным, на борту "Титаника" было от 2208 до 2025 человек, из них выжили лишь 712. Часть пассажиров ждали спасения в шлюпках, а кого-то вытащили из ледяной воды. Для всей планеты это стало шоком. И сейчас интерес к этой теме все еще не угас.

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С развитием техники стало возможно не только точно вычислить координаты затонувшего лайнера, но и даже спуститься к нему на батискафах. "Рамблер" рассказывает, кто первым попал на "Титаник" спустя много лет после трагедии и сколько всего человек на нем побывали.

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Вообще идея поднять лайнер возникла практически сразу же, близкие пассажиров первого класса хотели организовать поисковую экспедицию, чтобы поднять тела погибших и похоронить по-человечески. Но на тот момент это было невозможным. Звучали также предложения о том, чтобы сбросить на дно несколько зарядов динамита, чтобы тела всплыли на поверхность после взрыва. Но и от этой идеи пришлось отказаться.

К разговорам о попытках найти затонувший "Титаник" вернулись в середине 1950-х годов. В следующие десятилетия делались попытки найти лайнер, но все экспедиции оказывались неудачными.

Лишь в 1985 году это смог сделать Роберт Баллард, исследователь и офицер ВМС США. Как говорят, он заключил сделку с военными: они ему предоставили глубоководный исследовательский аппарат "Арго", а он должен был сначала найти две затонувшие подлодки и только лишь после этого приступить к поискам "Титаника".

Начал Баллард с того что искал не сам "Титаник", а следы от взрыва, предположение оказалось верным. На глубине 3759 метров он нашел остатки взорвавшегося парового котла, затем носовую часть лайнера и корму на расстоянии в 600 метров.

После этого экспедиции к затонувшему лайнеру собирались много раз только режиссер Джеймс Кэмерон спускался к "Титанику" не менее 30 раз. Также сюда начали возить и туристов, стоимость путевки составляет около 250 тысяч долларов, но желающих высокая цена не отпугивает. А кроме того, сюда смогли добраться так называемые черные археологи, которые продают поднятые с "Титаника" вещи.