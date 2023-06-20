Смерть Брежнева: от чего на самом деле умер генсек

Леонид Брежнев умер 10 ноября 1982 года. Генсек сильно болел еще с 1974 года. Список его недугов внушителен.

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Среди них: болезнь сердца, рак челюсти, из-за которой генсек едва говорил, подагра, эмфизема. Могла быть у него и лейкемия. В последние годы жизни Брежневу было все труднее справляться со своими обязанностями. Он представлял собой старого, глубоко больного человека, измученного почти десятилетием постоянного физического недомогания.

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Кончины генсека ожидали буквально со дня на день уже давно. И все же, когда это случилось, все были ошеломлены. За 3 дня до смерти он принимал военный парад на главной площади страны и выглядел довольно неплохо. Никто не ожидал, что генсека не станет так скоро. Каковы же были причины его столь неожиданного ухода, историки спорят до сих пор.

Политическая борьба – главная причина

Леонид Ильич не особо надеялся на свое хрупкое здоровье, поэтому к собственному уходу готовился давно. Еще с середины 70-х пытался подобрать преемника. Как всегда бывает в такой ситуации, в окружении главы государства начались политические распри и затаенная борьба. Особо активизировался Юрий Андропов. Против него в ЦК существовала сильнейшая оппозиция, но со своими противниками Юрий Владимирович справлялся решительно и энергично.

Пост преемника стареющего Брежнева был почти закреплен за Андроповым. И вдруг летом 1982-го вперед выдвигается кандидатура Владимира Щербицкого. Леонид Ильич хотел порекомендовать его на пост нового главы СССР. Подковерная политическая борьба сразу же обострилась. Чтобы «подтолкнуть» Брежнева в могилу, нужно было совсем немного.

Реанимационные мероприятия были слишком вялым

По одной из версий, Брежнев мог «случайно» превысить свою обычную дозу успокоительных таблеток, которые часто принимал в последнее время. Когда полковник В. Медведев обнаружил его тело, одним из первых на даче покойного генсека появился Андропов. По свидетельствам того же Медведева, последний на удивление спокойно воспринял новость.

Брежнева «для галочки» попытались реанимировать приехавшие по звонку врачи, но все было уже напрасно. Да никто особо и не стремился воскрешать «уходящую эпоху». Новый претендент на трон, Андропов, находился тут же, в одной комнате с телом покойного Брежнева. Всем было ясно, что вскоре он займет еще теплое место главы Советского государства.

Проблемы с дочерью

По другой версии, в гроб Брежнева загнало судебное дело против его дочери. Галина Брежнева отличалась неуемным, буйным нравом. Мужей и возлюбленных меняла, как перчатки. Последним ее увлечением стал артист театра «Ромэн» Б. Буряца, цыган по национальности. В конце 1981 года он обвинялся в краже бриллиантов.

На Галину Брежневу тоже пали подозрения, поскольку она тщательно пыталась выгородить любовника. Это было хорошо известно Леониду Ильичу. Окружение Брежнева не щадило – сообщало ему все подробности дела. Возможно, это делалось умышленно в надежде на то, что очередной удар со стороны непутевой дочери сведет слабого сердцем генсека в могилу. Так и произошло.