21 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

21 июня отмечаются Международный день йоги и День селфи. Также ежегодно отмечается Всемирный день гуманизма.

© В Подмосковье

Международный день йоги

Видео дня

Ежегодно 21 июня отмечается международный день йоги. Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Его цель - повысить осведомленность общественности о преимуществах йоги.

Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. Именно Индия является родиной йоги. Данная инициатива была поддержана представителями 175 государств.Ежегодно в этот день во многих странах мира приверженцы йоги обмениваются своим опытом на встречах, а также проводят совместные занятия и мастер-классы.

День селфи

21 июня отмечается праздник, посвященный одному из наиболее популярных увлечений и занятий современного мира. Он был организован и проведен впервые в США.

Селфи - фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета. В современном мире появились качественные фронтальные камеры, а также возможность публикации фотографий, которые сделаны через мобильные приложения.

Однако с появлением у людей возможности делать селфи, появилась и психологическая зависимость. У людей появилось желание зарабатывать лайки в социальных сетях и искать нужные ракурсы для фотографий.

Ежегодно 21 июня во многих странах мира многие люди могут поучаствовать в мероприятиях, которые организованы в честь праздника. Им выпадет возможность сделать множество ярких, необычных и красивых фото, а затем выложить их в социальных сетях.

Всемирный день гуманизма

21 июня также отмечается Всемирный день гуманизма. Это довольно молодой праздник, который появился по инициативе Международного гуманистического и этического союза и был признан организациями гуманистической направленности, ставящими своей целью защиту прав и свобод человека.

Целью праздника является продвижение демократии, основанной на правах и свободах человека, способного строить свою жизнь и выстраивать жизнь общества посредством разума и возможностей.Традиционно в этот день организовываются различные акции и мероприятия, связанные и популяризацией гуманизма, со свободой и правами людей, а также направленные на развитие социальной ответственности.

Именины