Как русские эмигранты разгромили немцев в Южной Америке

В 1935 году армия Парагвая наголову разбила войска Боливии в Чакской войне, в результате чего между странами был подписан мирный договор. Парагвайскими военными соединениями командовали русские офицеры-белоэмигранты, а боливийскими – элита армии кайзеровской Германии.

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Кундт был самонадеян

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Причиной этой войны между Парагваем и Боливией, начавшейся в 1932 году, стал территориальный конфликт интересов по поводу полупустынного южно-американского региона Гран-Чако, где, по предварительным оценкам, должны были находиться большие природные запасы нефти.

Боливийская армия тренировалась немцами – высшими офицерами, которые эмигрировали в Боливию, когда Германией была проиграна Первая мировая война. В свое время в качестве советника там побывал и главный гитлеровский штурмовик Эрнст Рем. У боливийцев служили 120 немецких офицеров под командованием генерал-майора Ганса Кундта. Солдаты боливийской армии носили кайзеровскую форму и проходили обучение в соответствии с прусскими военными стандартами.

Кундт после объявления войны пообещал «молниеносно сожрать русских». Немцы знали против кого им придется воевать: парагвайская армия была усилена 80 русскими офицерами-белоэмигрантами, прошедшими Первую мировую, а также Гражданскую войну в России. Генштаб армии Парагвая возглавлял деникинский генерал Иван Беляев, русские офицеры командовали полками, батальонами и дивизиями.

В намерения Кундта входила лишь краткосрочная война, которую он собирался завершить в два-три месяца. Основания для таких стратегических планов действительно были – боливийская армия располагала отличным вооружением, тогда как парагвайские солдаты представляли собой плохо организованные соединения без боевого опыта.

Гладко было на бумаге

Противники были осведомлены о боевых стилях каждой стороны – сказывался опыт Первой мировой войны, где немцам приходилось сражаться с русскими. Кундт надеялся на то, что наличие броневиков и троекратно превосходящей противника живой силы обеспечит боливийской армии быструю победу малой кровью.

Но на деле немецкая стратегия столкнулась с русской тактикой. Сначала боливийской армии удалось углубиться на парагвайскую территорию на довольно большое расстояние. Однако парагвайские партизанские соединения сумели отрезать боливийцев от их тылов и тем самым лишить продовольствия и боеприпасов. Созданная белоэмигрантским капитаном Сергеем Щетининым с «чистого листа» система парагвайской противовоздушной обороны перебила всю боливийскую военную авиацию.

В 1933 году боливийцы дважды неудачно штурмовали стратегически важный город Нанаву, взятие которого открыло бы им дорогу к парагвайской столице Асунсьон. Русские офицеры приказали заминировать подходы к городу, эти нашпигованные взрывчаткой территории опутывала колючая проволока. Были вырыты окопы, возведено множество дотов с пулеметными гнездами. Фронтовики братья Оранжереевы обучили парагвайских солдат жечь вражеские танки из укрытий. Боливийцы, руководимые немцами, несли колоссальные потери в лобовых атаках (только за неделю боев они потеряли 2 тыс. человек, а парагвайская армия – всего 249). Они называли наших белых эмигрантов "русскими дьяволами".

Опозоренный Ганс Кундт был отправлен в отставку, а парагвайские войска под русским командованием вскоре перешла в наступление. В декабре 1933 года в сражении у Кампо-Виа парагвайцы окружили две дивизии боливийцев, уничтожив более 2 600 человек и взяв в плен 7500 военных. В следующем году так же успешно закончилась битва у Эль-Кармена. А к 1935 году у боливийцев уже не осталось никаких ресурсов, чтобы продолжать войну.

В Парагвае наших помнят до сих пор