Эксперты рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа

В США не могут понять, что за шумы были зафиксированы в районе поисков подводного аппарата "Титан" в Атлантике и были ли эти звуки "стуком" по корпусу субмарины, издаваемым экипажем батискафа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности.

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"Власти не могут охарактеризовать их как стуки", - сказано в сообщении телеканала.

Напомним, что шумы зафиксировал в ночь на среду канадский противолодочный самолет P-3, сбросивший акустические буи в океан в месте пропажи "Титана".

В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.

Ранее СМИ сообщили, что пропавший батискаф - экспериментальное судно, которое не прошло сертификацию. Тем, кто решится опуститься на нем в глубины океана, надо подписать документа, в котором говорится, что: "Путешествие на "Титане" может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже гибели".