Американские эксперты рассказали, какие звуки услышали в районе поиска батискафа
В США не могут понять, что за шумы были зафиксированы в районе поисков подводного аппарата "Титан" в Атлантике и были ли эти звуки "стуком" по корпусу субмарины, издаваемым экипажем батискафа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей министерства внутренней безопасности.
"Власти не могут охарактеризовать их как стуки", - сказано в сообщении телеканала.
Напомним, что шумы зафиксировал в ночь на среду канадский противолодочный самолет P-3, сбросивший акустические буи в океан в месте пропажи "Титана".
В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.
Ранее СМИ сообщили, что пропавший батискаф - экспериментальное судно, которое не прошло сертификацию. Тем, кто решится опуститься на нем в глубины океана, надо подписать документа, в котором говорится, что: "Путешествие на "Титане" может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже гибели".
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