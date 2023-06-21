«Русский геном»: когда на самом деле появились первые русские

Довольно недавно учёные вплотную подобрались к расшифровке генетического кода человека. Это во многом позволило по-новому взглянуть и на историю русского этноса, который оказался более древними и не таким однородным, чем предполагалось ранее.

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В глубину веков

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Геном человека – вещь изменчивая. В ходе эволюции человечества его гаплогруппы не раз подвергались мутациям. Сегодня учёные уже научились определять приблизительное время, когда возникла та или иная мутация. Так, американские генетики выяснили, что одна из таких мутаций произошла около 4 500 лет назад на среднерусской равнине. На свет появился мальчик, имеющий отличный от своего отца набор нуклеотидов – ему была присвоена генетическая классификация R1a1, возникшая вместо отцовской R1a.

Эта мутация, в отличие от многих других, оказалась жизнеспособной. Род R1a1 не просто выжил, но и расселился на значительной части Евразийского материка. В настоящее время примерно 70% мужского населения России, Белоруссии и Украины являются носителями гаплогруппы R1a1, а в старых русских городах это число доходит до 80%. Таким образом, R1a1 служит своеобразным маркером русского этноса. Получается, что в жилах большинства мужчин современной России течёт кровь древнего мальчика, жившего в эпоху позднего неолита.

Примерно через 500 лет после зарождения гаплогруппы R1a1 миграционные потоки её представителей распространились на восток – за Урал, на юг – в Индостан и на запад – на территорию современных европейских стран. О том, что жители среднерусской равнины ушли далеко за пределы своего исконного ареала, подтверждают и археологи. Анализ костных останков захоронений на Алтае I тысячелетия до н. э. показал, что там помимо монголоидов проживали и ярко выраженные европеоиды.

Татарина нет

В одном из номеров научно-популярного издания The American Journal of Human Genetics была размещена статья об исследованиях российско-эстонской командой учёных генофонда русского народа. Выводы исследователей оказались весьма неожиданными. Первый: русский этнос по своей генетической природе – гетерогенный. Одна часть русских, проживающая в центральных и южных регионах страны, близка соседним славянским народам, другая часть – на севере России – генетически тесно связана с финно-угорскими народами.

Следующее заключение более интересно. Учёным так и не удалось обнаружить в геноме русских пресловутый азиатский элемент. Татаро-монгольского набора генов в сколь-нибудь заметном количестве нет ни в одной из русских популяций. Выходит, что устойчивое выражение «Поскреби русского – найдёшь татарина» ошибочно.

Заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН профессор Олег Балановский считает русский генофонд «почти полностью европейским», а его отличия от центральноазиатского называет «действительно великими», словно это два разных мира.

С Балановским соглашается руководитель геномного направления в НИЦ «Курчатовский институт» академик Константин Скрябин. Он говорит следующее: «Мы не обнаружили в геноме русских заметных татарских привнесений, что опровергает теории о разрушительном влиянии монгольского ига». Кроме того, сибиряки, со слов учёного, генетически идентичны староверам – у них один и тот же «русский геном».

Исследователи также обращают внимание на небольшое отличие в генотипе между русскими с одной стороны и соседними славянскими народами – украинцами, белорусами и поляками – с другой. Более выражено отличие южных и западных славян от жителей Русского севера.

Особые маркеры

Согласно данным антрополога Василия Дерябина, русский генотип имеет и свои чёткие физиологические маркеры. Один из них – преобладание у русских светлых оттенков глаз: серых, голубых, серо-голубых, синих. Таких у нас 45 процентов, в Западной Европе меньше – около 35 процентов. Много среди русских и светловолосых. Согласно данным антропологов, русских, имеющих природный чёрный цвет волос, не более 5 процентов. В Западной Европе шанс встретить черноволосого равен 45%.

Вопреки расхожему мнению, среди русских не так много курносых – около 7%, примерно в 75% случаев нос прямой. Также среди русских не встречается эпикантус – типичная для представителей монголоидных народностей складка у внутреннего угла глаза.

Для русского этноса характерно преобладание I и II групп крови, у евреев, к примеру, чаще встречается IV группа. Биохимические исследования также показали, что в крови русских, как, впрочем, и других европейских народов, есть особый ген РН-с, а вот у монголоидов он отсутствует.

Северяне ближе

НИИ Молекулярной генетики РАН и Институт антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ провели глубокое исследование генофонда русского народа, в ходе которого было установлено различие в генотипе между русскими и нашими северными соседями финнами – оно составило тридцать условных единиц. А вот генетические отличия между русским этносом и финно-угорскими народностями (мордва, марийцы, вепсы, карелы, коми-зыряне, ижорцы), традиционно проживавшими на севере нашей страны, соответствуют всего трём единицам.