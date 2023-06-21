5 примет, которые обоснованы наукой

Некоторые из них работают по сей день.

© WomanHit.ru

За время существования человечества возникло множество примет, они продолжают появляться до сих пор.

Некоторые из таких поверий совершенно не обоснованы, а другие вполне можно объяснить с научной точки зрения.

Ласточки низко — к дождю

Считается, что птицы чувствуют изменение погоды значительно раньше людей и их поведение меняется. Ученые с этой приметой полностью согласны: из-за снижения давления насекомые за некоторое время до дождя опускаются ниже, а вслед за ними и желающие поохотиться птицы.

Шитье и вязание под запретом во время беременности

Сейчас эта примета кажется смешной и нелепой, но в древности она имела логические обоснования. Электричества в большинстве домов не было, поэтому женщины занимались рукоделием по вечерам, когда были свободны от другой работы, при свете лучины. Недостаток воздуха, согнутая спина, напряженные глаза — все это, конечно, негативно влияло на малыша, да и на маму тоже.

Кошки ложатся на больное место

В этом нет ничего сверхъестественного: часто воспаленный участок кожи более горячий, чем остальное тело. А коты обожают тепло. Даже если вы не чувствуете боли, кожа может нагреться и привлечь любимого питомца. Но помните, что воспаление нельзя греть, поэтому старайтесь убирать любимца от ушибов.

Зеркало разбилось — к несчастью

Зеркала до сих пор наделяют мистическими свойствами, но раньше эта примета была более чем обоснована. Дело в том, что для гладкости поверхность покрывали ртутью, а сверху наносили тонкий слой защитного вещества. Если зеркало билось, защита переставала работать и пары ртути начинали испаряться, вызывая отравление жильцов дома.

Свистеть дома — к нищете