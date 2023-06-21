5 примет, которые обоснованы наукой
Некоторые из них работают по сей день.
За время существования человечества возникло множество примет, они продолжают появляться до сих пор.
Некоторые из таких поверий совершенно не обоснованы, а другие вполне можно объяснить с научной точки зрения.
Ласточки низко — к дождю
Считается, что птицы чувствуют изменение погоды значительно раньше людей и их поведение меняется. Ученые с этой приметой полностью согласны: из-за снижения давления насекомые за некоторое время до дождя опускаются ниже, а вслед за ними и желающие поохотиться птицы.
Шитье и вязание под запретом во время беременности
Сейчас эта примета кажется смешной и нелепой, но в древности она имела логические обоснования. Электричества в большинстве домов не было, поэтому женщины занимались рукоделием по вечерам, когда были свободны от другой работы, при свете лучины. Недостаток воздуха, согнутая спина, напряженные глаза — все это, конечно, негативно влияло на малыша, да и на маму тоже.
Кошки ложатся на больное место
В этом нет ничего сверхъестественного: часто воспаленный участок кожи более горячий, чем остальное тело. А коты обожают тепло. Даже если вы не чувствуете боли, кожа может нагреться и привлечь любимого питомца. Но помните, что воспаление нельзя греть, поэтому старайтесь убирать любимца от ушибов.
Зеркало разбилось — к несчастью
Зеркала до сих пор наделяют мистическими свойствами, но раньше эта примета была более чем обоснована. Дело в том, что для гладкости поверхность покрывали ртутью, а сверху наносили тонкий слой защитного вещества. Если зеркало билось, защита переставала работать и пары ртути начинали испаряться, вызывая отравление жильцов дома.
Свистеть дома — к нищете
Родилась такая примета тоже весьма буквально: есть возможность свистеть, значит, есть много свободного времени, ведь у работающего человека на счету каждая секунда. Так что, если ваш коуч сказал, что все проблемы с финансами от свиста, не спешите подавать на него в суд и требовать обратно заплаченные суммы. Лучше придать словам иной смысл.