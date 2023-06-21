Почему в Ставрополе не прислушиваются к волонтерам, спасающим старину

В столице региона стартовал новый сезон "Том Сойер Феста" - всероссийского волонтерского движения, участники которого занимаются восстановлением облика дореволюционных зданий. За лето и осень добровольцы вернут первоначальный вид фасадов трех домов в сердце старого города. Корреспондент "РГ" познакомился с добровольцами и убедился в правоте их слов о том, что давать второй шанс старой архитектуре не только правильно с этической точки зрения, но еще и выгодно.

© Российская Газета

...Спустя час работы в воздухе у дома 39 на проспекте Карла Маркса повисла устойчивая пыльная взвесь. С одной стороны ребята, вооруженные шпателями, стамесками и молотками, отбивают со старинной кладки бесконечные слои штукатурки, а их товарищи недалеко у парапета чистят от краски металлические элементы декора и двери. Среди них - взрослые и молодые люди, подростки и даже дети. Некоторые впервые взяли в руки металлические щетки и строительные фены, поэтому с ними сначала провели мастер-класс.

Видео дня

- Я узнала про проект от блогеров и урбанистов. Еще и живу недалеко от дома - на Ленина, 165, у которого волонтеры также реставрировали фасад. Теперь присоединилась к ним. Круто, что появились такие ребята, - улыбается девушка, которая, почти не прерываясь, больше часа отбивала и соскребала с фасада старую краску. Ольга работает в муниципальной администрации в сфере градостроительства, но сюда, говорит, пришла как частное лицо.

Власти города нас хвалят, но делается все так, что возникает ощущение: им интереснее все снести, чем восстановить

По словам куратора "Том Сойер Феста" в Ставрополе Ивана Самохвалова, многие так и начинали: попробовали, а потом становились активными участниками. Нынешний сезон - четвертый. Они собираются вернуть исторический облик сразу трем зданиям на Карла Маркса: N 39-41, построенным во второй половине XIX века в едином стиле и, вероятно, принадлежавшим одному хозяину.

Первым делом все их фасады требуется очистить от старой штукатурки до первоначального красного кирпича. Затем стены обработают специальными защитными средствами от разрушения влагой и ветром. После чего наступит черед столярной и кузнечной работ по восстановлению аутентичных дверей, окон со ставнями и козырьков над входами.

Кое-что успели сделать еще в прошлом году. Стены двух домов уже освободили от лишнего до самой кладки. Причем это не только изменило их облик, но даже повлияло на судьбу. Так, крайнее строение пребывало в запустении (владелец жил в другом месте и не сразу согласился принять волонтеров), но с помощью районной администрации удалось договориться. А увидев, каким симпатичным получается результат, владельцы соседнего кафе вскоре приобрели дом с отреставрированным фасадом, сделали внутри аккуратный ремонт с сохранением лепных тяг и других декоративных элементов.

Фасад соседнего дома волонтеры также успели очистить в прошлом году: они помогли хозяевам находящейся тут ветеринарной аптеки. Те и сами пробовали восстановить исторический облик строения, но столкнулись с трудностями. Тут-то на помощь и пришел "Том Сойер Фест".

- А вот судьба третьего строения пока не ясна. Оно должно было идти под снос из-за того, что соседнюю многоэтажку хотели делать более вытянутой в эту сторону, но возвели иначе. Теперь же надобность в сносе отпала. Но людей расселили, а дом пустует, - поясняет Самохвалов. - Он в хорошем состоянии и вполне подлежит реконструкции. Хотим попросить городские власти отдать нам его под штаб некоммерческой организации. Пока же просто поработаем с фасадом.

Впрочем, у добровольцев хватает забот и помимо ремонтно-строительных работ. Если раньше они в основном восстанавливали старые красивые фасады, до которых у властей и владельцев не доходили руки, то теперь активно защищают архитектурное наследие от сносов. Ребята то и дело узнают, что то тут, то там собираются сносить очередной старый дом. На их же месте чаще всего вырастают здания, которые потомки вряд ли признают памятниками архитектуры. Так, в прошлом году объявили аварийным самый первый дом, фасад которого реставрировали активисты "Том Сойер Феста" в 2019 году. После публикаций в прессе и соцсетях удалось добиться того, что эксперты исследуют его на предмет признаков памятника архитектуры. Если же таковых не найдется, уже через год первую работу волонтеров, увы, уничтожат...

А недавно разгорелся очередной скандал вокруг мельницы Гулиева - одной из главных неофициаль- ных достопримечательностей города. Памятник промышленной мощи ставропольского купечества начала XX века последние десятилетия стоял заброшенным и постепенно увядал. Основное здание получило охранный статус, поэтому его уничтожение незаконно. Тем не менее, строения вокруг зачем-то начали сносить. Власти заявляют: мол, никто не получал разрешений на строительство, однако активисты, занимающиеся защитой ста-рины, обратили внимание, что статус территории на кадастровых картах поменялся и теперь там разрешена застройка.

Кроме того, в последнее время в интернете встречаются проекты возможного использования данной территории. Любители ставропольского архитектурного наследия переживают: ведь если вокруг уникального здания "понатыкают" многоэтажек, все видовые точки будут перекрыты.

- У властей города двоякая политика. С одной стороны, нас поддерживают и хвалят, а с другой - делается все таким образом, что возникает ощущение: интереснее все снести, чем восстановить, - удивляется Самохвалов. - Вот читаю новости о том, что Ставрополь подает заявку на конкурс "Туристический код" и может выиграть сотни миллионов на приведение центра в порядок. А без конкурса, что, не интересно этим заниматься?

Впрочем, переубеждать приходится не только чиновников. Среди горожан пока имеется достаточно тех, которые предпочли бы снос всех старых зданий ради появления новых - понадежнее. Их давно пытается переубедить Ангелина Головченко. Она только недавно пришла в "Том Сойер Фест", а до того занималась своим проектом "Не старье, а наследие" - популяризировала городскую старину, водила экскурсии.

- Я видела людей, которые после таких экскурсий убеждались: дореволюционный Ставрополь ведь действительно уникален. Оказывается, можно сделать из старья конфетку! К тому же мы можем сделать старые дома экономически эффективными, - уверена Головченко. - Все говорят о туризме, однако пока он развивается номинально и по бумажкам. Ты поедешь в другой город, чтобы посмотреть на новую плитку? А чтобы посмотреть на дом, где, например, Алексей Венецианов написал картину, которая висит в Русском музее, - другое дело. В Ставрополе много подобного, но это не популяризируется. Когда мы сможем сделать наследие экономически эффективным, количество людей, которые будут говорить о необходимости сносов, станет стремиться к нулю.

Мнение

Игорь Воронин, известный ставропольский реставратор и археолог: