Компанию в баре оштрафовали за недостаточно веселую атмосферу

Женщина из Китая рассказала, что ее оштрафовали в баре за то, что она с друзьями не смогла создать праздничную атмосферу. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Девушка, чье имя СМИ не называют, поделилась своей историей в китайской социальной сети. Она рассказала, что забронировала VIP-кабинку в модном баре Boom Shake в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. Для бронирования такой кабинки нужен был депозит в размере 3,8 тысячи юаней (примерно 45 тысяч рублей), который девушка и ее друзья внесли. Когда компания прибыла на место, оказалось, что мест на всех не хватает. Несмотря на это, они все равно решили остаться. Когда пришло время расплачиваться, им принесли счет, в котором девушка нашла лишнюю бутылку вина, а также таинственный сервисный сбор в размере 300 юаней (около 3,5 тысячи рублей).

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Обслуживающий персонал объяснил им, что сбор внесли в счет в качестве «наказания» за то, что «атмосфера вокруг кабинки посетителей в последний час была недостаточно веселой».

Женщина начала жаловаться менеджеру. Сначала представительница бара объяснила ей, что штрафовать полагалось официанта, а не посетителей. По словам менеджера, официант самовольно перенаправил штраф за «создание атмосферы» клиентам, чтобы не оплачивать его. Однако вскоре она поменяла точку зрения и заявила, что официанты не имеют отношения к бару и наняты субподрядчиком, с которым работают за комиссию. Менеджер заявила, что проблему нужно улаживать через официанта.

После продолжительных споров компания все-таки оплатила счет целиком, включая лишнюю бутылку вина и штраф. Однако девушка не остановилась на этом и продолжила направлять официальные претензии владельцам бара и местным надзорным органам, которые защищают права потребителей. В конце концов официант по имени Ли, который обслуживал компанию, вернул женщине деньги за бутылку вина и штраф. «Это произошло, потому что я наивный и незрелый», — объяснил он свое поведение пострадавшей клиентке.

В Китае подобные случаи в сфере обслуживания в последнее время участились. Так, в апреле мужчине в ресторанный счет добавили несколько позиций, которые он не заказывал, на сумму в тысячу юаней (около 11700 рублей). Менеджмент ресторана отказывался изменить счет до тех пор, пока записи с камер наблюдения не доказали, что указанные блюда действительно не появлялись на столе.