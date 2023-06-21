Британец через 2 года нашел сбежавшую из дома черепаху
В Англии пропавшая черепаха вернулась к владельцам спустя два года, пишет Mirror.
Черепаха по кличке Джемайма сбежала из дома Чарльза Уодделла весной 2021 года, расстроив дочь мужчины.
О судьбе питомицы не было ничего известно два года, пока на прошлой неделе фотографии рептилии не появились в соцсетях.
Оказалось, животное подобрали другие люди, отнесли к ветеринару и начали поиски владельцев.
"Мы унаследовали Джемайму от моего отца, когда он скончался в 2016 году. Ей должно быть около 50 лет. Они двигаются намного быстрее, чем вы думаете", - прокомментировал Чарльз.
Сообщается, что черепаху нашли примерно в восьми километрах от дома на территории конноспортивного комплекса. После того, как Джемайма вернулась обратно домой, для нее сделали специальный уголок.
"Мы будем внимательно следить за ней", - добавил мужчина.