Как белорусский реставратор собрал в Гродно тысячи предметов старины

У него хэмингуэевская внешность. Бездна обаяния. Красивая улыбка и великолепный дар рассказчика. Януш Парулис - создатель, душа и сердце Гродненского музея истории и быта. Частный музей пана Януша - это половина одноэтажного кирпичного дома, несколько деревянных кладовок и полный двор экспонатов.

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Рожденный в бомбежку

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…Его рождение на свет - сюжет для фильма. Януш - из двойняшек, родился во время немецкой бомбежки. Не прошло и получаса после родов, как рядом с их домом разорвалась немецкая бомба. Его маму и новорожденного братика отбросило взрывной волной на несколько метров. Спустя месяц брат умер.

Отец мальчишки работал рабочим сцены в городском театре, там парнишка и проводил время. Говорит, что самым интересным развлечением детства было проникать в тайны старого Гродно под предводительством блаженного Лютека - так в Гродно называли лилипута.

- Он был умный человек, окончил семь классов польской школы. Прекрасно знал гроты, пещеры, старые дома и заброшенные подвалы. Мы, пацаны, могли часами ходить за ним и слушать его интересные рассказы про старину, - вспоминает пан Януш.

Долгие годы он работал в художественных мастерских, которые располагались в Гродненской хоральной синагоге. А музей открыл в начале нулевых годов

Себя он называет профессиональным реставратором и непрофессиональным художником. В молодости Януш Стефанович пошел в ученики к старым гродненским реставраторам.

- Они еще при царе начинали реставрацией заниматься. Я у них, брат мой, такой университет прошел! - замечает Януш Стефанович. Там он и получил прививку: любовь к старине и страсть к собирательству.

По образованию Парулис инженер-строитель.

- Благодаря образованию и складу души я отреставрировал в Беларуси двенадцать храмов и три часовни. Гарантию своей работе давал пятьдесят лет. Все стоит как новое, - говорит Януш Стефанович.

Танцы под патефон

Долгие годы он работал в художественных мастерских, которые располагались в Гродненской хоральной синагоге. А свой музей официально открыл в начале 2000-х годов. И чего здесь только нет: форма для черепицы ХIХ века, старинные изящные бутылки для кефира и минеральной воды, которые выпускал стеклозавод "Неман". Приспособление для набивки папирос, самогонный аппарат и сепаратор ручной сборки.

Дед пана Януша был пожарным, и здесь хранится его шлем, изготовленный в 1937 году.

- А вот такие карбидные фонари освещали старый Гродно. В металлический корпус фонаря ставился стеклянный сосуд, в который наливалась вода и опускали кусочек карбида. Начиналась химическая реакция, от которой исходил свет, - собиратель показывает поржавевший фонарь, на котором выбит адрес. Понятно, где фонарь рассеивал тьму.

Одну из своих кладовых он называет "китайским домиком". Там сплошной соцреализм. Портреты коммунистических деятелей: от Карла Маркса до Горбачева. Старые советские газеты с материалами канувших в историю пленумов и партконференций. Военная форма советского периода и даже топливный бак от танка.

- Это я все собрал по просьбам китайских туристов. Их до пандемии очень много приезжало. Им очень интересен советский период жизни, - поясняет хозяин музея.

В углу виднеется пыльный гипсовый бюст Ленина. Хозяин объясняет, что это его работа. В советское время к очередному юбилею Ильича был большой спрос на такие бюсты.

- Помню, я на них заработал двадцать девять тысяч советских рублей. Сумасшедшие деньги, - улыбается Януш Стефанович.

…Вот россыпь ярких галстуков времен его молодости. Дюжина различных часов, старинный, плетенный из лозы сундук.

Патефоны, советские черно-белые телевизоры, радиоприемники, бобинные магнитофоны. Картины, гитары, уставшая от времени скрипка…

Самый бесценный дедовский патефон - он стоил как стадо коров. Януш помнит время, когда соседи сдвигали столы и танцевали под этот патефон.

Письма для Ольги

Пан Януш достает из своих сокровищниц небольшой чемодан. Открывает, а там письма - их писали со всего мира легендарной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут, которую восторженный мир называл "чудом с косичками".

Ольга родом из Гродно, и эти эпистолярные полные тепла признания в любви почти полвека пролежали в каком-то гараже.

- Один мужик гараж купил и среди хлама нашел этот чемодан и мне принес. В Гродно живет родная сестра Ольги Корбут, она приходила, с интересом смотрела эти письма, - говорит пан Януш.

Сегодня его самобытный музей живет благодаря туристам из России. Россияне часто приезжают в красавец Гродно и с удовольствием заходят в гости к пану Янушу.

Прощаясь, я спросил хранителя гродненской жизни: "Пан Януш, а что значит для вас Россия?"

- Мой дед служил в Чите, оттуда и привез мою бабушку. Влюбился в нее без памяти. Песню про бродягу, который к Байкалу подходит, я знаю с детства. Думаю, я доходчиво ответил на ваш вопрос, - улыбнулся пан Януш.

Мы обнялись.

Визитная карточка

Януш Парулис - один из основателей клуба коллекционеров Гродно. Его часто называют гродненским Хемингуэем из-за сходства с классиком мировой литературы. Страстью к собирательству он обязан деду Франтишеку, тому самому, что служил казаком в Забайкалье. Дед никогда не жалел денег для красивых вещей.