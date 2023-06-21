Акула погрызла улов рыбаков и лишила их 295 миллионов рублей

В США акула повредила синего марлина, пойманного рыбаками во время соревнований, и лишила их приза, который мог составить 3,5 миллиона долларов (более 295 миллионов рублей). Об этом сообщает New York Post.

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Инцидент произошел в субботу, 17 июня, на рыболовном турнире Big Rock Blue Marlin в штате Северная Каролина. Команде лодки Sensation под руководством Грега Маккоя удалось выловить марлина весом 280 килограммов, который должен был сделать ее победителем состязания и принести внушительный денежный приз. Однако вскоре выяснилось, что до того, как рыба попалась Маккою, ее погрызла акула.

Это стало причиной дисквалификации победного улова в соответствии с правилами Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA). Регламент не допускает к участию в соревнованиях рыб, которым были нанесены увечья до того, как они попались на крючок.

Маккой заявил, что был потрясен, услышав о дисквалификации из-за правила о повреждениях.

«В последний час, в последний день. И мы боролись с ним шесть часов. Такое нелегко принять», — сказал раздосадованный рыбак.