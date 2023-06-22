История Международного дня молодежи

В этом году День молодежи России отметит 30-летний юбилей, однако праздновать его начали намного раньше — еще в Советском Союзе.

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Первый аналог Дня молодежи возник вскоре после Первой мировой войны.

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«Лента.ру» рассказывает, как изменились традиции Дня молодежи за это время, кто отмечают его сейчас и какого числа он пройдет в 2023 году.

Как появился День молодежи

История праздника берет свое начало во времена Первой мировой войны. Международный юношеский день (МЮД) — предшественник современного Дня молодежи — ввели на конференции революционной молодежи в Берне в 1915 году. Его установили с целью борьбы с милитаризмом и войной, но вскоре праздник стал общереволюционным. В результате еще одной целью праздника оказалось привлечение молодых людей к отстаиванию своих прав и социальной справедливости.

В СССР же это был праздник трудовых успехов и международной солидарности молодых людей в строительстве социализма. МЮД отмечали с 1917 по 1945 год и прекратили праздновать, когда появилась Всемирная федерация демократической молодежи. День ее создания — 10 ноября 1945 года — стал неофициальным Всемирным днем молодежи.

При этом в 1958 году в Советском Союзе учредили свой праздник — День советской молодежи. 7 февраля Президиум Верховного Совета СССР выпустил Москве в июне 1957 года и показал, что единение молодежи играет важную роль для выполнения общественно-политических задач.

Неудивительно, что главная цель праздника была идеологической. В этот день в разных городах СССР устраивали слеты и съезды комсомольцев, проводили спортивные парады, а также соревнования среди рабочей молодежи на заводах и фабриках. Несмотря на то что главный смысл праздника был не в развлечении, о таких мероприятий тоже не забывали. В День советской молодежи проводили фестивали и конкурсы, а по вечерам устраивали концерты, на которых молодые люди могли повеселиться и отдохнуть после работы.

Праздник не исчез и после распада Советского Союза. 24 июня 1993 года президент России Борис Ельцин переименовал День советской молодежи в День молодежи России и установил новую дату празднования.

Когда отмечают День молодежи России в 2023 году

с 1917 по 1932 год — в первое воскресенье сентября;

с 1932 года — 1 сентября. Дата праздника менялась несколько раз за время его существования. Даже МЮД отмечали в разные числа:

Неофициальный Всемирный день молодежи каждый год отмечали 10 ноября, в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи.

День советской молодежи праздновали в последнее воскресенье июня, а дату Дня молодежи России сделали уже фиксированной. С июня 1993 года президент России Борис Ельцин постановил, что отмечать праздник каждый год нужно 27 июня. Такая традиция сохранялась и в последние годы.

Однако многие россияне были недовольны таким нововведением, ведь праздник не всегда выпадал на выходные. В 2023 году президент России Владимир Путин изменил дату Дня молодежи России — в этот раз праздник впервые отметят в последнюю субботу июня. В 2023 году она выпадает на 24 июня.

Кто отмечает День молодежи России

По классификации ООН, к молодежи относятся девушки и юноши от 15 до 24 лет. В России эта категория гораздо шире: в 2020 году в стране приняли закон «О молодежной политике», который относит к молодежи всех россиян от 14 до 35 лет включительно. До этого молодежью переставали считаться мужчины и женщины, которым исполнился 31 год.

14-35 лет составляет возраст молодежи, согласно российскому законодательству

Традиции Дня молодежи России

Каждый год в разных городах России в честь Дня молодежи устраивают различные праздничные мероприятия. В этом году для молодых людей снова проведут масштабные концерты и фестивали. В них примут участие популярные артисты и молодые таланты, отметил в беседе с «Лентой.ру» депутат Законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас.

Такие мероприятия не только развлекают, но и вдохновляют молодежь на развитие своих творческих способностей, — Максим Гелас, депутат Законодательного собрания Ростовской области.

Например, в Москве с 24 по 25 июня проведут фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». На разных площадках города пройдет более 50 разных мероприятий. В Нижнем Новгороде в честь праздника устроят концерт, хедлайнером которого станет Дима Билан.

В этот день также проводят спортивные соревнования и различные образовательные мероприятия: мастер-классы, тренинги и лекции. С их помощью молодые люди могут приобрести новые знания и навыки, добавил депутат.

Важно отметить, что празднование Дня молодежи также служит платформой для обсуждения важных вопросов, которые охватывает закон «О молодежной политике». В частности, речь идет о возможности профессионального и социального развития молодых людей в России, — Максим Гелас, депутат Законодательного собрания Ростовской области.

Также в честь праздника часто устраивают всевозможные акции в кино, музеях и театрах. При этом в России нет каких-то особых традиций, рассказал «Ленте.ру» председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник. По его словам, региональные власти в последние годы начали проводить активности для молодежи, но каждый это делает в своем формате. Из-за того что в этом году День молодежи перенесли на последнюю субботу, получится увеличить охваты участников

Кроме того, в последние годы большое внимание уделяют социальной составляющей Дня молодежи. В разных городах страны регулярно проводятся благотворительные мероприятия. Например, в Рязани в 2022 году прошел Рязанской области.

В Хабаровске в прошлом году прошел благотворительный матч по футболу среди юношеских команд из разных городских организаций. В Норильске провели благотворительную акцию «Подарошная»: гости могли купить товары ручной работы у местных мастеров. Все средства пошли на программу «Безграничные возможности» по реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью.

Почему важно отмечать День молодежи?

Для общества День молодежи имеет большое значение, отметил депутат Максим Гелас. Этот праздник возник в ответ на осознание того, что молодежь является движущей силой нации, поэтому он помогает выделить молодежную политику как важный аспект развития страны.

Этот праздник направлен на поддержку и стимулирование активного участия молодых людей в общественной жизни и принятии решений, которые затрагивают их будущее. Например, в этот день молодежные организации проводят форумы, на которых молодые лидеры делятся своими успехами и идеями, стимулируя других молодых людей к достижению высоких результатов, — Максим Гелас, депутат Законодательного собрания Ростовской области.

Он добавил, что День молодежи появился, чтобы признать и поддержать как саму молодежь, так и ее значимый вклад в общество. Праздник дает молодым людям возможность высказывать свои идеи и говорить о проблемах.