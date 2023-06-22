Какие трудовые подвиги совершали деятели культуры в годы ВОВ

В годы Великой Отечественной войны вся огромная страна жила с мыслью: все для фронта, все для Победы. Один из «Городов трудовой доблести» – Екатеринбург. В годы войны люди, живущие в столице Урала, обеспечивали фронты и тылы всем необходимым. Но далеко не все знают о трудовых подвигах деятелей культуры, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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Чтобы «дружба» крепкая не сломалась, Николай Куприянович перебирал эту кинокамеру сотни раз. Сейчас в кадре две легенды Свердловской киностудии – советский съемочный аппарат и механик, от которого зависела его исправность.«Для меня вот эти камеры, как говорится, как семечки уже. Самые первые камеры «Конвас» приходили по качеству лучше. На них можно было практически сразу работать. Позже стали уже такие, что надо обязательно разобрать, отрегулировать все по новой», – поделился механик по ремонту киносъемочного оборудования Свердловской киностудии Николай Кистанов.

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«Городом трудовой доблести» Екатеринбург стал за свои выдающиеся достижения во имя Победы. Свердловчане и эвакуированные на Урал жители других городов обеспечивали и фронт, и тыл всем необходимым.

Но в самый разгар Великой Отечественной здесь, на только что открытой киностудии, решили снять не военное кино, а музыкальную комедию, хотя сначала режиссеру Александру Ивановскому пришлось отстаивать сценарий первой картины.

«Ему пришлось доказывать и убеждать, что не нужно снимать фильм про победы в тылу, про то, как советский народ приближает долгожданную Победу, потому что тягот и лишений в жизни людей в 1943-ем году, в 1944-ом было и так слишком много. Он предложил снять легкое кино, которое отвлечет от мыслей горестных, которое вселит надежду», – рассказала руководитель экскурсионного направления Свердловской киностудии Екатерина Тутова.

Голос Победы тоже доносился из Свердловска. О ситуации на фронтах Юрий Левитан рассказывал всей стране, находясь именно на Урале. Нередко диктору приходилось жить на работе.

«Здесь имеется диван. Это говорит о том, что иногда Юрий Борисович ряд сводок ждал непосредственно в студии. Он знал, что будут важные правительственные сообщения Совинформбюро, и поэтому он был в готовности донести это уже на всю страну», – сообщил генеральный директор Уральского государственного военно-исторического музея Андрей Сергеев.