Как проходит китайский праздник лодок-драконов

Каждый год пятого числа пятого месяца по лунному календарю в Китае отмечается Праздник драконьих лодок, или, по-китайски, Дуаньу. В этом году праздник Дуаньу приходится на 22 июня. Он длится три дня.

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Китайский фестиваль лодок-драконов – это уникальный и яркий культурный праздник, который объединяет людей, чтобы они могли насладиться традиционной едой, музыкой и спортом. Это символ китайской культуры и истории, который напоминает о важности совместной работы для преодоления трудностей и достижения целей.

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По словам Регины Говоровой, преподавателя Центра изучения китайского языка МТУСИ, история этого праздника начинается в III веке до н. э. С его возникновением связано множество преданий и легенд. Одна из самых известных – история Цюй Юаня, поэта и государственного деятеля периода «Сражающихся царств». Он утонул в реке Милуо в знак протеста против коррумпированных правителей.

Легенда гласит, что люди участвовали в гонках на лодках-драконах, пытаясь найти его тело и не дать рыбе его съесть. Праздник лодок-драконов имеет культурное и историческое значение. Он продвигает ценности командной работы, мужества и стойкости, а также прославляет богатое культурное наследие Китая.

По другой версии, праздник знаменует собой наступление летней жары, которая, в свою очередь, способствует возникновению ряда заболеваний. Поэтому в некоторых регионах Китая в это время принято делать и носить различные обереги, а также украшать дома цветами или травами, в частности полынью, что должно было помочь отогнать злых духов. Об этом TV BRICS рассказал Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала финансового университета при правительстве РФ.

По словам Лилии Алеевой, кандидата экономических наук, директора по маркетингу ИТ-компании, одной из главных традиций праздника Дуаньу являются гонки на лодках-драконах, представляющих собой длинные и узкие суда, украшенные головой и хвостом дракона. Лодки управляются командой гребцов, которые синхронно работают веслами под бой барабана или гонга. Гонки проходят по рекам и озерам, команды из разных деревень или городов соревнуются друг с другом.

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Еще одной традицией праздника лодок-драконов является поедание цзунцзы, представляющих собой клецки из липкого риса, завернутые в бамбуковые или тростниковые листья. Цзунцзы могут быть наполнены различными ингредиентами, такими как свинина, яйца или бобы, и перед употреблением их варят или готовят на пару. В некоторых регионах Китая люди также едят другие традиционные продукты, например соленые утиные яйца, вяленое мясо и сладкие рисовые лепешки.

Дуаньу отмечается уже более двух тысяч лет и по-прежнему остается важным праздником для китайцев во всем мире.

С 2006 года Госсоветом КНР Дауньу был включен в национальный список нематериального культурного наследия, а с 2008 стал одним из государственных официальных праздников, который отмечается в течение трех дней.