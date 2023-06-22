Подвиг военных почтальонов в годы Великой Отечественной войны

СССР когда-то называли самой читающей в мире страной. Но в годы Великой Отечественной войны она стала самой пишущей. Письма писали практически все, даже самые малограмотные крестьяне, которые до того не брались за карандаш десятилетиями. Письма шли непрерывными встречными потоками: с фронта и на фронт, из эвакуации в другие города, где оказались родственники. За тяжело раненых писали их соседи по палате, за древних стариков в тылу – школьники, внуки или соседские ребята.

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За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем!

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Рассказываем о подвиге военных почтальонов, которые держали связь всех со всеми, иногда – ценой собственной жизни.

Задание Сталина, или Как была устроена доставка писем в годы войны?

С самого начала Великой Отечественной войны почтовой службе страны пришлось кардинально перестроить всю систему доставки писем в масштабах огромного государства. Ведь почта должна была обеспечить просто стремительную доставку писем в условиях, когда вся страна стронулась с места. И адресаты, и отправители куда-то двигались: одни на фронт, другие в эвакуацию.

Задание реорганизовать работу почты дал лично Сталин, назвав ее «ахиллесовой пятой Советского Союза», то есть самым уязвимым местом. Он поручил срочно провести реформу почтовой связи. Пользуясь этим, наркому связи Ивану Пересыпкину удалось добиться исключительных условий для своего ведомства. Почтовые эшелоны не задерживали в пути, им давали приоритетное право на отправление. Была создана военно-полевая почта.

Корреспонденция доставлялась всеми видами транспорта от почтовых вагонов и кораблей до самолетов, автомобилей и мотоциклов. Даже подводные лодки какое-то время использовались для этого – таким путем почта доставлялась в Севастополь.

Работа почты в короткий срок была отлажена до невероятной скорости и точности, которой даже в мирное время могли бы позавидовать почтовые службы других государств. Кстати, солдатские письма-треугольники появились из-за банальной нехватки конвертов. По данным Управления военно-полевой почты, на фронт и с фронта ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем.

Каждая весточка с фронта преодолевала следующий путь. Почтальон воинской части, прикрепленный к ней, ежедневно вынимал письма бойцов из почтового ящика и собирал их лично, часто под пулями, если речь шла о передовой. Он доставлял их на военно-почтовую станцию. Здесь письма обрабатывали календарными штемпелями, закладывали в мешки и отправляли на военно-почтовую базу армии. На базе письма сортировали по направлениям. Отсортированная корреспонденция передавалась на военно-почтовый сортировочный пункт для рассылки по адресам.

Письма из тыла проходили обратный путь от почтового отделения до полевой почтовой станции, откуда почтальоны разносили их по адресатам, в том числе доставляя письма на передовую.

Солдатские треугольники: тонны почты, которые перенесли на себе экспедиторы

Маршал войск связи Иван Пересыпкин писал о почтовых служащих: «Они глубоко понимали, что значит для фронтовиков и тех, кто остался в тылу, получить весточку от своих родных и близких, и поэтому трудились поистине самоотверженно, выполняя свой патриотический долг перед Родиной».

За этими строчками кроются реальные судьбы сотен и тысяч почтальонов, в том числе – тех, кто каждый день прорывался по бездорожью, болотам и часто под обстрелом – на передовую и обратно. Причем с огромной сумкой, набитой солдатскими треугольниками. Кстати, знаменитые треугольники появились из-за банальной нехватки конвертов. Сложенное специальным образом, оно не требовало ни марки, ни расходов – почта с фронта доставлялась бесплатно. Каждое солдатское письмо весило около пяти граммов. Но набиралось их столько, что почтовая сумка зачастую весила как пулемет. Известно, что только почта Центрального фронта обрабатывала 2,5 тонны писем в сутки.

За каждым военным подразделением был закреплен конкретный почтальон, который по документам проходил как экспедитор. В основном на эту службу брали мужчин, так как она требовала физической выносливости и силы. Но часто среди фронтовых почтальонов встречались и девушки. Несколько десятков километров приходилось им проходить ежедневно по бездорожью, распутице и под обстрелами с неподъемной почтовой сумкой на плече, чтобы доставить свой ценный груз на передовую.

Они выполняли свой долг в любую погоду, часто под огнем противника. Потому что почту надо было доставить без промедления. Все понимали, что для каждого солдата, находящегося на передовой, весточка из дома может быть последней. И от того, какой она будет, зависит и боевой дух, и самоотверженность бойца. А его письма с переднего края с тревогой ждут родные и любимые: матери, жены и дети. Военно-полевая почта – это больше, чем связь. Это любовь, надежда и вера, это слезы радости миллионов людей, получивших весточку от близкого человека.

Почтовые герои: каждый день как подвиг

Фронтовые почтальоны зачастую рисковали собственной жизнью. Многие из них геройски погибали, доставляя солдатские письма. Другие после ранений возвращались в строй.

Скупые строчки донесений сообщают, что заместитель начальника военно-почтового сортировочного пункта №26 Виктор Славин ценой собственной жизни спас почту, которую он вез. Налет немецкой авиации застал его в пути: он сопровождал воинскую корреспонденцию в составе эшелона с боеприпасами. Вместо того чтобы выпрыгнуть из горящего поезда, он вместе с сослуживцами принялся выбрасывать из него мешки с письмами. Почта была спасена, но самим героям спастись не удалось. За проявленное мужество Виктор Славин был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Каждый день военных почтальонов был как подвиг. Но награды их были скромны, ордена им доставались редко. В основном они получали медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Единственный памятник, посвященный подвигу военных почтальонов во время Великой Отечественной войны, был установлен в 2015 году в Воронеже. Бронзовый солдат с винтовкой за плечом шагает к своим адресатам. Левой рукой он придерживает пухлую сумку, в правой – заветные треугольники писем, которых так ждут солдаты.