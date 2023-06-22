Как кошки управляют людьми: 3 хитрых манипуляции

Кошки остаются спутниками людей на протяжении 9500 лет. Однако, несмотря на это, мы по сей день знаем совсем немного об этих животных, и часто их поведение остается для нас загадкой.

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В частности, немногие хозяева кошек знают о том, что питомцы умеют ловко управлять людьми. И конечно, делают они это так, чтобы человек ничего не заподозрил.

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Подробнее о манипуляциях этих четвероногих – в материале "Рамблера".

Звуки

В ходе эволюции домашние кошки изменили голос и теперь "разговаривают" на другой высоте звуков, в отличие от своих диких братьев такого же размера, которые живут в природе.

Если в вашем доме есть кошка, возможно, вы замечали, что порой ее мяуканье напоминает крики младенца. Кошки привыкли мурлыкать в приятном для человека диапазоне, а благодаря тому, что звуки, издаваемые ими, напоминают звуки детей, у взрослого человека просыпается эмпатия к четвероногому.

Кроме того, мурчание котов благотворно влияет на психику человека. Отчасти именно поэтому, когда кот начинает мурчать рядом, людям сложно воздержаться от того, чтобы погладить питомца.

Что любопытно, для общения между собой кошки практически не используют мяуканье. Данный звук предназначен исключительно для коммуникации с людьми.

Массаж

Кошки умеют делать людям массаж, разминая свои лапы. Это поведение сохранилось у них с детских времен, когда им приходилось разминать соски матери, чтобы вызвать лактацию. Такой ненамеренный массаж также положительно влияет на хозяев: во-первых, данное поведение кошек вызывает умиление, а, во-вторых, за счет такого контакта человек начинает испытывать еще большую симпатию к питомцу.

Токсоплазмоз