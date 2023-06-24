66 лет назад в Москве открылся VI Всемирный фестиваль

Холодная война и "железный занавес" летом 1957 года на две недели (с 28 июля по 11 августа) были отброшены проходившим в Москве VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов. В эти дни в стране была не то что "оттепель", а самая настоящая жара.

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Фестиваль запомнился его участникам открытостью и атмосферой невиданной свободы. 34 тысячи иностранцев из 131 страны свободно общались с москвичами и делегатами из всех 15 советских республик.

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Чтобы досуг интернациональной молодежи проходил более комфортно, московские власти организовали открытый доступ в Кремль и ЦПКиО им. Горького. Для передвижения зарубежных делегаций были выделены специальные открытые грузовики, из которых гости могли спокойно наблюдать за жизнью столицы, а горожане - за иностранцами. В Грановитой палате проходили молодежные балы...

Такой "вольницы" наши люди еще не знали.

Российская Газета

Готовясь к международному празднику, москвичи высадили тысячи деревьев и кустарников, вырастили 100 тысяч роз. Композиторы и поэты посвящали фестивалю песни - "Если бы парни всей Земли", "Зори московские"... На дорогах Москвы появилась новенькая "Волга" ГАЗ-21, а также специальная фестивальная серия микроавтобусов РАФ-10 и импортные автобусы - венгерские "Икарусы". Гостей приняли в числе знаменитых гостиниц построенные к событию "Украина" и "Турист"...

В день открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на улицы вышли миллионы москвичей разных возрастов. Все балконы и окна домов по пути шествия по Трассе юности от ВДНХ до новенького стадиона в "Лужниках" были заполнены восторженными людьми. Рукопожатия, объятия, поцелуи - сладкое чувство свободного общения!

К церемонии открытия фестиваля молодежи в Лужниках была установлена гигантская чаша, опоясанная полотнищем с начертанным словом "Мир" на русском, английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.

Российская Газета

За две недели было проведено свыше восьмисот мероприятий, включавших выставки филателистические и художественной фотографии, изобразительного и прикладного искусства. В одном из павильонов ЦПКиО им. Горького работала Международная художественная выставка, на которой были представлены картины художников из Франции, Канады, Германии, Египта, Судана и других стран. Состоялись многочисленные выступления художественных коллективов, спектакли, цирковые представления, национальные концерты, спортивные состязания.

Не останавливалась бурная жизнь даже глубокой ночью. Молодежь распевала песни, слушала джаз, дискутировала на запрещенные темы, в частности, об авангардном искусстве.

А прощальный фестивальный бал, проходивший на многочисленных набережных столицы и в Лужниках, завершился огромным фейерверком.

До сих пор москвичам об этом событии напоминает городская топонимика: проспект Мира, Фестивальная улица, парк Дружба.

Российская Газета

Архив кинофотодокументов хранит значительный комплекс кинофотохроники, запечатлевшей события тех незабываемых дней.