Курбан байрам 2023: какого числа, суть, программа празднования в России

Курбан Байрам, известный как Ид аль-Адха на арабском языке, является самым важным исламским праздником года в мусульманском мире. Он отмечается примерно через семьдесят 70 дней после Рамадана, а даты начала праздников определяются по мусульманскому календарю и меняются каждый год.

История праздника и жертвоприношения

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Традиционно ожидается, что все мусульмане отмечают это событие, принося в жертву корову, овцу, козу или даже верблюда в некоторых странах в память о пророке Ибрагиме. Согласно этой истории, такова была вера Ибрагима, что он был готов отдать жизнь своего сына Исмаила ради Аллаха. Однако, прежде чем он смог принести жертву, вмешался Аллах и признал его верность, дав вместо этого Ибрагиму ягненка для жертвоприношения.

В иудаизме и христианстве это были Авраам и его сын Исаак. В исламе понятие жертвоприношения обозначает благодарность, преданность и подчинение человека высшей силе.

Правильный процесс проведения праздника тщательно структурирован. Какое бы животное ни было принесено в жертву, умерщвление может происходить в любой из четырех дней Курбана, но должно быть завершено третьим намазом в четвертый день. Метод, которым это делается, называется халяль, и он чрезвычайно важен. Животное должно быть живым и спокойным, нож острым, а человек, владеющий им, мусульманином. Читаются ритуальные молитвы, и жертвоприношение должно быть совершено одним разрезом горла, который не перерезает позвоночник, поэтому животное умирает мгновенно. После того, как кровь слита с туши, мясо нарезается и измельчается, а затем распределяется в трех равных количествах: одно для близких родственников, второе для более дальних и третье для бедных.

Традиция Курбан-Байрама предполагает забой животного и разделение мяса на три равные части – для семьи, для родственников и друзей, а также для бедняков. Цель состоит в том, чтобы каждый мусульманин ел мясо.

Традиции и обычаи

Во время Курбан-Байрама принята раздача мяса людям, громкое пение такбира перед молитвой в первый день и после молитвы в течение четырех дней Курбан-байрама. Такбиром называют возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар». В переводе с арабского выражение «Аллаху акбар» означает «Аллах — Велик!» или «Аллах — Величайший». Эти традиции считаются неотъемлемыми частями исламского праздника.

По традициям взрослые и дети оденутся в свою лучшую одежду, чтобы совершить молитву Ид. Состоятельные мусульмане, которые могут себе это позволить, приносят в жертву своих лучших халяльных домашних животных. Приносимые в жертву животные, известные также под персидско-арабским термином курбани, должны соответствовать определенным стандартам возраста и качества, иначе животное считается неприемлемым жертвоприношением. Только в Пакистане в дни Курбан-байрама приносят в жертву около десяти миллионов животных, что стоит более 2 миллиардов долларов.

Кроме того люди готовят особые сладости, в том числе маамуль (песочное печенье с начинкой) и самосы.

Курбан-байрам в григорианском календаре

В то время как Ид аль-Адха всегда приходится на один и тот же день по исламскому календарю, дата по григорианскому календарю меняется из года в год, поскольку исламский календарь является лунным, а григорианский - солнечным. Лунный календарь примерно на одиннадцать дней короче солнечного. Каждый год Курбан-байрам (как и другие исламские праздники) приходится на одну из двух-четырех дат по григорианскому календарю в некоторых частях мира, потому что граница видимости полумесяца отличается от международной линии перемены дат.

Во многих странах начало любого лунного месяца хиджры варьируется в зависимости от наблюдения новолуния местными религиозными властями, поэтому точный день празднования зависит от местности.

Праздник в России

В России в этом году праздник начинается в ночь с 27 на 28 июня, и главные торжества намечены на 28 июня.

В российских мечетях будет совершен намаз, после чего начнется главная часть праздника — жертвоприношение. Детей на молитвы брать необязательно.

В России также как и во сем мире муульманам положено треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам, и еще одну треть оставить семье. Кроме того, у российских мусульман принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню.