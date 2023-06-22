«Священная война»: как родился своеобразный гимн Великой Отечественной войны?
Песню «Священная война», ставшую символом Великой Отечественной войны, написал Василий Лебедев-Кумач всего за одну ночь, c 22 на 23 июня 1941 года. Об истории создания песни – корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.
«Где каждая строка кричит об опасности, что нужно сплотиться, нужно быть вместе всем», – сказал главный дирижер академического ансамбля песни и пляски ВВ МВД России Виктор Елисеев.
Знаменитые слова: «Вставай, страна огромная!» – появились сразу после начала войны. 24 июня газеты «Красная звезда» и «Известия» опубликовали стихотворение Лебедева-Кумача. Композитор Александр Александров увидел стихи и за считанные часы написал музыку. Он так торопился, что слова и ноты записывал мелом на доске. 26 июня 1941 на Белорусском вокзале «Священная война» впервые была исполнена Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР, той группой, что еще не успела уехать на фронт.
«После первого исполнения этой песни была тишина, просто полная тишина. Первые мысли были у музыкантов, у руководителей, что песня провалилась, не прозвучала, ее не приняли. Но буквально через две секунды раздался шквал аплодисментов», –рассказал художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова Геннадий Саченюк.
Песня стала гимном защиты Отечества. Ее помнят и слушают до сих пор. Академический ансамбль песни и пляски имени А.В.Александрова исполняет «Священную войну» на каждом концерте. Вот уже более 80 лет.