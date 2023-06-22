«Священная война»: как родился своеобразный гимн Великой Отечественной войны?

«Где каждая строка кричит об опасности, что нужно сплотиться, нужно быть вместе всем», – сказал главный дирижер академического ансамбля песни и пляски ВВ МВД России Виктор Елисеев .

Знаменитые слова: «Вставай, страна огромная!» – появились сразу после начала войны. 24 июня газеты «Красная звезда» и «Известия» опубликовали стихотворение Лебедева-Кумача. Композитор Александр Александров увидел стихи и за считанные часы написал музыку. Он так торопился, что слова и ноты записывал мелом на доске. 26 июня 1941 на Белорусском вокзале «Священная война» впервые была исполнена Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР, той группой, что еще не успела уехать на фронт.