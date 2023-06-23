Кэмерон потрясен, как похожи катастрофы "Титаника" и батискафа "Титан"

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон сказал, что он потрясён тем, насколько, по его мнению, схожи катастрофы, ставшие причиной гибели батискафа "Титан" и лайнера "Титаник".

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Режиссёр блокбастера "Титаник", который по сей день остаётся одним из самых кассовых фильмов за всю историю кино, отметил, что эксперты неоднократно сообщали компании OceanGate Expeditions, что батискафу требуется сертификация, так как аппарат - "слишком экспериментальный", передаёт ABC.

Ранее Кэмерон, сам не раз отравлявшийся на дно океана, выразил соболезнования российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, который был знаком с пилотом "Титана".