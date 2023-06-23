Кто написал Интернационал, и как песня связана с Россией

135 лет назад, 23 июня 1888 года, была впервые исполнена песня «Интернационал». Сейчас мы ее воспринимаем исключительно как атрибут коммунистического движения. Так и есть, но с 1918 года по 1944 она была ещё и государственным гимном советской России. Более того, оставалась им в Украинской ССР до 1949 года, а в Белоруссии до 1952 г.Авторами ставшей столь популярной среди рабочих песни стали поэт Эжен Потье и композитор Пьер Дегейтера. Хотя стихи и музыка были написаны в разное время, с перерывом в 17 лет. Оба были любителями, рабочими, но признаются талантливыми сочинителями. Потье даже издавался, хотя был одним из руководителей Парижской Коммуны.Стихи парижанин Эжен Потье начал писать еще ребенком. Ему никто этого не запрещал, хотя все родные воспринимали лишь как увлечение и забаву. Поэтому в 13 лет уже начал работать – упаковщиком. А в 14 оказывается активным участником революции 1830 года. Тогда же он сочинил первую свою революционную песню, которую спел на баррикадах и многие ее подхватили.Мальчишку заметил шансонье Шарль Лепаж и сумел выпустить маленькую книжечку стихов Эжена. Потье посвятил ее любимому поэту Беранже – ведь тот писал в защиту обездоленных и, кроме того, был другом автора «Марсельезы» Руже де Лилья. Беранже горячо откликнется на это и между поэтами завяжется дружба по переписке.

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Но профессией сочинительство для Потье не стало, хотя он писал не только стихи, но и прозу, занимался драматургией. Кормился исключительно рабочими занятиями, но ни одна не стала основной. И вдруг к сорока годам у него обнаружился талант разрисовщика тканей. Да такой, что к Эжену выстроилась очередь из парижских модниц – Потье считается основателем искусства рисунка на тканях во Франции.

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Все прочат ему финансовый успех, но он намеренно отказывается от «карьеры» буржуа – ведь это совершенно противоречит его принципам. Он продолжает писать революционные стихи, их даже издают, и они попадают в Россию – с ними точно были знакомы Н. Чернышевский и в редакции журнала «Современник» Н. Некрасова.

Когда в марте 1871 года случилась Парижская Коммуна, то Потье становится ее активным участником – он считает, что началось предсказанное коммунистами Первого Интернационала революционное движение рабочих. Уже немолодой, даже больной, действует столь активно, что становится одним из ее руководителей. Но в конце мая Коммуна терпит поражение и, видя это, Потье пишет стихотворение, которое выражает его чувства: «Это есть наш последний и решительный бой…»

Так появились строки будущего «Интернационала».Стихотворение посвящено другу и участнику Коммуны Гюставу Лефрансе. Его потомки сейчас живут в России, а внучка Нина Карницкая-Лефрансе станет довольно известным советским композитором.

После поражения Парижской Коммуны Потье, естественно, объявляют в розыск. Он уезжает вначале в Англию, где познакомится и подружится с семьей Карла Маркса, некоторое время будет жить в Америке. Но перед смертью возвращается во Францию. Здесь друзья собрали деньги и издали весной 1887 года сборник «Революционные песни», куда вошел и «Интернационал». Осенью Эжен Потье умер, его похоронили с книгой и завернутым в красный флаг.

На похоронах дочь Маркса Лаура Лафарг пообещала, что последняя книга Потье будет максимально распространена. В результате она, действительно появляется в различных уголках планеты.Попадает сборник и в город Лиль во Фландрии. Современники описывают положение лильских рабочих того времени кратко – удручающая нищета. Пьер Дегейтера работал токарем по дереву, а утешение находил в музыке. Он посещал хоровой кружок «Лира рабочих» и даже изредка писал для него какие-то композиции.И вот однажды кто-то из кружковцев дал ему потрепанную книжку «Революционные песни» Потье и предложил посмотреть – вдруг что-то покажется интересным и можно положить на музыку. Рассказывают, что Дегейтера открыл наугад и как раз на странице «Интернационала», возможно именно ее чаще других смотрели.

Композитор-самоучка предположил, что стихи могут оказаться весьма подходящими для хорового исполнения. Он буквально за два дня написал музыку и сочинил к стихам припев. Хор «Лира рабочих» ее разучил и впервые исполнил на празднике Союза газетчиков 23 июня 1888 года.Экспрессивная музыка, проникновенные слова – она стала стремительно распространяться по всему миру. Услышали ее и русские революционеры, в 1902 году на русский язык текст перевел Аркадий Коц. «Интернационал» стал любимой песней В. Ленина, остальным революционерам она тоже нравилась. Его объявили гимном 2-го Интернационала.

Когда свершилась Октябрьская революция 1917 года, то большевики сделали его государственным гимном. В январе 1918 года Совнарком утвердил «Интернационал» в этом качестве. Использовался оригинальный текст с припевом, кроме последних двух куплетов.