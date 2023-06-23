Дворцы, парки и ценности: истории о Царском Селе

Два дворца, три парка, сотни картин и воспоминаний — все это о Царском Селе. Это место было создано при Петре I как императорская резиденция. В 1918 году оно стало музеем, в войну пережило оккупацию, а потом едва не разрушилось окончательно, когда здесь расположили советские учреждения. Но было восстановлено — и в этом году отмечает 105-летие как музей-заповедник.

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Говорят, здесь можно провести целую неделю и не успеть все посмотреть. Здесь зимой цветет сирень, а летом зреет красная смородина. Здесь гулял Пушкин и катался на велосипеде последний российский император. Рассказываем о дворцах, ценностях и парках Царского Села.

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Дворцы. Любимый дом Николая II

Николай II родился в Александровском дворце. Отсюда его вместе с семьей и приближенными увезут в ссылку — а потом расстреляют

Большая гостиная в розовых тонах. На полу — толстый мягкий ковер, ему около 200 лет. А в дальнем углу на стене — гобелен с портретом казненной королевы Марии-Антуанетты. Его императрице Александре Федоровне подарил в 1902 году французский президент. Без всяких подтекстов: она просто интересовалась жизнью королевы, много о ней читала. А получилось пророчество.

Александровский дворец распорядилась построить Екатерина II — для любимого внука, будущего императора Александра I. Это был ее свадебный подарок. Но Александр Павлович его так и не полюбил — ему больше нравилось жить в старом, Большом Царскосельском дворце, который позже стал называться Екатерининским. Обживать подарок стали уже наследники. А настоящим домом он стал для последнего императора и его семьи. Западную часть дворца супруги сделали гостевой, а в восточной обустроили свою, как говорили, "квартиру". Здесь они жили больше, чем где-либо еще, — и все делали "под себя".

"Большую часть дня Императрица проводила у себя в кабинете, с бледно-лиловой мебелью и такого же цвета стенами <…> Комната эта была полна цветов, кустов цветущей сирени или розанов, и в вазочках стояли цветы. <…> Тишину этой комнаты нарушали звуки рояля сверху, где Великие Княжны поочередно разучивали одну и ту же пьесу, или же когда пробегут по коридору и задрожит хрустальная люстра", — Анна Вырубова (Танеева), приближенная императрицы, "Страницы моей жизни".

Эту гостиную в музее нежно называют кукольным домиком. Говорят, Александра Федоровна дала архитектору ветку сирени и сказала, что хочет видеть один из своих интерьеров в таких тонах. Она могла провести здесь целый день, а в "мамином кресле" у окна любила фотографироваться вся семья. Здесь и в наши дни всегда стоят букеты, а в феврале появляются кадки с сиренью. Весенние цветы в разгар зимы для Петербурга XIX века были обычным делом, их могли себе позволить не только аристократы. А в современном Царском Селе традицию возродили и сделали "фишкой" — когда зимой здесь расцветает сирень, число посетителей увеличивается втрое.

Гостиных в Александровском дворце несколько. Есть еще Палисандровая и Кленовая — по названию дерева, использованного в отделке. Про Палисандровую говорят, что для Александры Федоровны (урожденной принцессы Гессен-Дармштадской) это была "шкатулка воспоминаний": в ней хранились вещи, напоминавшие ей о семье и родине. И до сих пор здесь стоит немецкий сундук, с которым она приехала в Россию. А в Кленовой лежит шкура белого медведя — настоящая, на ней любили играть дети — и стоит модный в те времена шкаф-"горка" с редкими фарфоровыми вещицами. Убираясь, сотрудники музея в буквальном смысле сдувают с них пылинки. Или стряхивают их кисточками. Когда здесь жила царская семья, полноценную уборку — с чисткой ковров и портьер — проводили раз в полгода, дожидаясь отъезда хозяев.

В Кленовой гостиной есть антресоли, которые ведут на "сумрачную" сторону дворца — половину Николая II. Солнечную сторону он отдал жене. Там можно увидеть стол и кушетку, а дальше — лестницу в кабинет императора. Но сейчас по ней не ходят: она слишком хрупкая. Говорили, что Александра Федоровна подслушивала разговоры, которые супруг вел в кабинете, — но, скорее всего, она их просто слышала из-за очень хорошей акустики.

В кабинете царя стоит большой бильярдный стол — в годы Первой мировой на нем раскладывали карты. А на стене висит портрет цесаревича Алексея. При жизни здесь тоже был его портрет, но другой — он исчез в годы войны. А тот, что можно увидеть сейчас, нашли в Пушкине около десяти лет назад: ремонтировали здание и в одной из стен обнаружили картину, завернутую в газету. Кто ее автор и как она там оказалась, никто не знает — но рабочие отдали ее в музей.

В Александровском дворце есть огромная катальная горка — с нее на подушках и ковриках любили скатываться дети. А еще есть бассейн, в котором плавали последний император и дети, — императрица его не любила. В начале XX века во дворце была и канализация, и электричество, и телефонная связь — все для того, чтобы дома было удобно жить.

…9 марта 1917 года дежурный офицер крикнул: "Открыть ворота бывшему царю". Так Николай Александрович — уже не император — вернулся в Царское Село к семье. "Но, Боже, какая разница, на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики!" — написал он в дневнике. Семья оказалась под домашним арестом. Когда-то они любили гулять и ездить верхом по огромным царскосельским паркам — теперь им запретили выходить дальше "собственного садика", приватной территории рядом с дворцом. "Мы устраиваем в саду, около самого дома, большой огород и днем все вместе работаем", — писала подруге великая княжна Ольга.

"Мне минуло 49 лет. Недалеко и до полсотни! <…> День прошел по-воскресному: обедня, завтрак наверху, puzzle! Дружная работа на огороде, начали копать грядки, после чая всенощная, обед и вечернее чтение — гораздо больше с милой семьей, чем в обычные года", — Николай II, из дневника.

Так царская семья доживала последние дни в родовом гнезде. Читали книги и учили детей истории, географии и языкам. Катались на самокатах, и "аромат в окна влезал удивительный". Утром 1 августа 1917 года их отправили в Сибирь.

В Царское Село они никогда не вернутся, и уже в следующем году здесь будет музей — он проработает до войны. Во время оккупации бывший царский дом разграбят — что-то уцелеет, что-то нет. А после победы в Александровском дворце поместят военный научно-исследовательский институт. Когда в конце 1990-х его вернут музею, стены, отделанные старинной плиткой, будут закрашены зеленой и голубой краской — как в больницах и школах. Некоторые комнаты и сейчас на реставрации — например, та самая зала, из которой семью Романовых увозили в ссылку.

…А еще в Александровском дворце одна императорская спальня. В ней две сдвинутые кровати, на которых всегда была общая перина. У всех царей до них спальни были раздельные: Николай и Александра стали первой российской императорской четой, которая спала в одной постели.

Ценности. Янтарный кабинет — комната-легенда

О Янтарной комнате слышали, наверное, все. У нее сложная судьба: сначала она десятилетиями ждала места во дворце, потом бесследно исчезла, а после годами восстанавливалась.

…Золото, бархат, красное дерево. Это царские экипажи, они хранятся в бывших конюшнях. Есть огромные, с дорогой отделкой, они участвовали в коронациях. Есть совсем простые, легкие, "на каждый день". Вот эта карета внешне ничем не примечательна, да еще и сильно повреждена. Но для истории она, наверное, самая ценная: в ней был император Александр II в день покушения, закончившегося его смертью. Обычно карету можно было открыть только снаружи — а у этой, современной на тот момент, внутри есть ручка. От первого взрыва Александр II не пострадал и вышел на улицу — и тогда в него бросили вторую бомбу. Был бы император в другой карете — может быть, то покушение бы и не удалось.

…На полке в кабинете Николая II "сидит" фарфоровая фигурка — серый котик. Он был сделан на императорском фарфоровом заводе. Всего таких выпустили четыре штуки, и где сейчас остальные — неизвестно. А еще есть две вазы, книга и икона, которым пришлось "попутешествовать": во время оккупации их в качестве трофеев прислали домой два немецких офицера. Они даже не были знакомы, но их дети поженились после войны. Умирая, оба отца завещали вернуть ценности на место — и в 2014 году это было сделано.

…В Екатерининском дворце есть Агатовые комнаты — апартаменты Екатерины II. Они практически не пострадали во время войны, и сегодня в них те самые полы и стены, к которым прикасалась императрица. На самом деле они из яшмы, просто в те времена такой сорт яшмы называли мясным агатом. Эти комнаты берегут от сырости, и попасть в них можно только в разгар лета, если повезет с погодой. А еще в этом дворце есть зала, где стены и потолок полностью завешаны картинами. Каждая из них — произведение искусства, но здесь их использовали буквально как обои. И если какая-то картина не подходила по размеру, ее могли или обрезать, или доставить кусок холста и "дорисовать".

В общем, в Царском Селе буквально на каждом шагу ценности — материальные, исторические, да просто человеческие. Но есть одна, которая кажется особенной даже здесь. Это Янтарная комната, она находится в Екатерининском дворце.

Первые "наметки" Янтарной комнаты создали немецкие мастера — это просто были отдельные панели из янтаря. Их Петру I в знак дружбы подарил прусский король Фридрих Вильгельм I, а в ответ получил токарный станок, который царь сделал своими руками. Панели везли на телегах в 18 ящиках, обитых изнутри фланелью. Но в Петербурге Петр I посмотрел на них и разочаровался: полученного не хватало, чтобы оформить целый кабинет, а мастеров, которые могли бы доделать работу, в России еще не было. Следующие 30 лет панели так и пролежали в ящиках. Уже при императрице Елизавете Петровне ими решили оформить комнату в Царском Селе. Янтарь к тому времени был не таким свежим, и, чтобы не повредить, бригада солдат несла его на руках 22 версты.

Екатерининский дворец назван так в честь Екатерины I. И первые "каменные палаты" на его месте были построены для нее. Но таким, каким мы видим его сейчас, дворец создавался для Елизаветы Петровны. Императрица вставала не раньше полудня — и парадную сторону дворца специально расположили так, чтобы солнце ярко освещало ее по вечерам. Поэтому если вы придете в Янтарную комнату ближе к закату, то увидите, как она светится на солнце. Но при Елизавете кабинет доделать не успели. А уже после нее здесь по вечерам играли в карты и слушали музыку. Янтарная комната была местом, которым "хвастались", впечатляли гостей, показывая им богатства. И это были не только панели, украшавшие стены. В четырех янтарных рамах, например, располагались флорентийские мозаики, собранные из пластин полудрагоценных камней.

После революции этот дворец тоже стал музеем. Перед самой войной сотрудники приходили в Янтарную комнату заранее, чтобы до посетителей собрать с пола и подклеить осыпавшиеся кусочки янтаря. Реставрация была намечена на 1941 год.

Из Царского Села удалось эвакуировать очень немногое: не хватало ни людей, ни времени, ни упаковочных материалов. Из мебельного гарнитура могли забрать один стул, надеясь потом по нему хоть как-то восстановить остальные предметы. Янтарную комнату не стали разбирать вообще: побоялись ее разрушить. Не побоялись это сделать немцы, оккупировавшие город: они собрали детали и увезли их в Кёнигсберг. Фашистские власти считали, что возвращают то, что по праву принадлежит Германии. В 1942 году Янтарный кабинет выставлялся в Кёнигсбергском замке — и на фотографиях видно, что многих деталей не хватает. А после войны его больше никто не видел.

Кёнигсбергский замок был разрушен бомбами. И по одной из версий, Янтарная комната погибла вместе с ним. Советские музейщики смогли туда попасть и нашли там фрагменты трех флорентийских мозаик. А вот четвертая пропала — и многие верили, что не только она. И сейчас есть множество версий — что, возможно, фрагменты Янтарной комнаты сохранились и остались в чьих-то частных коллекциях.

После войны в Екатерининском дворце располагалось военное училище. Воссоздать дворец решили в 1957 году, а до Янтарной комнаты добрались только в 1979-м. У музейщиков было 62 фрагмента подлинных кусочков янтаря — тех самых, что подобрали и не успели приклеить до оккупации. Были черно-белые фотографии, которые "перевели" в цвет. Во Флоренции удалось найти живописные изображения, по которым когда-то создавали мозаики, — и сделать копии, собрав камни по всему миру. Когда они были уже готовы, нашлась четвертая мозаика, та самая, что пропала из Кёнигсбергского замка. После долгих переговоров ее вернули в Россию, сравнили с копией — и они оказались практически идентичными: слегка отличаются размеры и оттенки камней. После этого больше никто не сомневался, что ученые и мастера смогут действительно восстановить Янтарную комнату, а не просто сделать что-то похожее.

В 2003 году, во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга, комнату открыли для посетителей. На нее ушло 6 т балтийского янтаря и $11 млн. Но вряд ли можно сказать, что ученые и мастера, часть работы которых пришлась на 1990-е, получали за свой труд те деньги, которых он действительно стоил. Реальная цена комнаты — с учетом всех научных изысканий, которые ради нее провели — наверняка несравнимо выше.

А с точки зрения художественной и исторической ценности — она бесценна.

Парки. Розы, яблони и воспоминания о Пушкине

Екатерининский парк — один из трех парков Царского Села: есть еще Александровский и Баболовский. Здесь устраивала пикники Екатерина II и гулял Пушкин

По легенде, Петр I своими руками посадил у нынешнего Екатерининского дворца (тогда на его месте были "каменные палаты") огромный яблоневый сад. После смерти императора его дочь Елизавета Петровна какое-то время была в опале — пока не устроила дворцовый переворот и сама не взошла на престол. А до этого она жила в Царском Селе и кормилась тем, что приближенные продавали яблоки с деревьев, которые сажал ее отец. Те яблони, конечно, не сохранились, они столько не живут — но теперь здесь растут новые.

А вот этот дуб видел Елизавету Петровну. Садовники взяли два ствола, посадили их в одну яму, содрали кору, связали и заставили срастись. Дубу нужно полтора века, чтобы стать объемным деревом — и это делали, чтобы императрица успела увидеть красивый парк. Говорят, сейчас так не умеют — если попытаться, два дерева не срастутся, а просто будут друг другу мешать. Сохранилось еще несколько "современников" Екатерины II. Следующие поколения их, наверное, уже не увидят.

Екатерининский парк делится на регулярный и пейзажный. Регулярный ближе к дворцу. Здесь есть статуи, ровные дорожки, трава подстрижена и все растет "по схеме". Иногда — что-то неожиданное, вроде перца и помидоров. Их сажали и при царях, но не для еды, а ради цветов. И кустики красной смородины — говорят, когда она созревает, посетители заповедника активно ее пробуют.

Пейзажный парк чуть дальше, и выглядит он так, словно здесь вообще ничего не сажали, все выросло само. На самом деле тут даже рельеф искусственный: Царское Село изначально плоское, здесь не было ни пруда, ни холмов. И деревья местные тут обитать не должны — не их среда. А некоторые дубы, по легенде, вообще выросли из желудей, привезенных из Англии.

А вот Розовое поле, конечно, не могло выглядеть так, будто появилось само собой. Сегодня это большой зеленый луг. А при Екатерине II он был засажен кустами роз. Есть легенда, что как-то во время прогулки императрица заметила очень красивую белую розу и решила подарить ее своему внуку Александру Павловичу. Было уже поздно, и, чтобы до утра цветок не срезали, она приказала выставить у куста часового. А наутро об этом забыла. Говорят, часовые, сменяясь, так и охраняли это место вплоть до воцарения Николая I.

А еще на этом поле играл с товарищами лицеист Александр Пушкин.

У большинства россиян Царское Село, скорее всего, ассоциируется с Лицеем и "солнцем русской поэзии". Лицей и правда располагался здесь, в одной из частей Екатерининского дворца, близко к церкви, созданной для императорской семьи прямо в нем. Лицеисты тоже бывали в этой церкви. А еще иногда они ходили одними коридорами с фрейлинами императрицы и их горничными.

"У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду? Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин, на беду, был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама княжна Волконская", — Иван Пущин, "Записки о Пушкине".

Жалоба княжны дошла до Александра I, который решил поговорить с директором Лицея: "Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки <…>, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей". Тот был уже в курсе, объяснился, попросил прощения и сказал, что сделал ученику выговор. А император ответил по-французски: "Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря".

В общем, это и правда пушкинское место. Правда, часть дворца, в которой был лицей, теперь принадлежит не музею-заповеднику "Царское Село", а Всероссийскому музею А.С. Пушкина. Хотите увидеть комнаты, где лицеисты писали стихи и тайком готовили гоголь-моголь (с ромом, за что потом были строго наказаны), покупайте билеты туда. Но вот на Розовом поле Пушкин и его друзья играли, а по тропинкам парка — гуляли.

На этом поле есть еще одно интересное место — цоколь огромной круглой беседки. Павел I велел ее разобрать, и, по одной из версий, колонны от нее стоят в Петергофе. И хотя сейчас в ней нет ни купола, ни колонн, здесь потрясающая акустика. Восстанавливать ее не будут — она же не разрушилась, убрать ее решили хозяева, а здесь стараются сохранить это место таким, каким оно было при них.

А вот Розовое поле хотят возродить. В музее есть коллекция старинных роз, среди которых — даже розы эпохи Екатерины II. Если поле снова засадят, на нем будет больше миллиона цветов. И тот самый запах, который чувствовали императоры.