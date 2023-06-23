Медведица привела медвежонка к детскому саду на Курилах

В Курильске медведица с медвежонком распугали воспитанников и сотрудников детского сада. Животные подошли к детскому саду «Аленушка» в тот момент, когда дети были на прогулке. По предварительным данным, это случилось около шести часов вечера.

Воспитатели сразу же завели воспитанников в здание и вызвали в полицию. К счастью, спустя несколько минут хищники скрылись в лесу. Местные жители отмечают, что раньше так близко к детскому саду не подходили.