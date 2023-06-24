День 24 июня в истории

Чем примечательна эта дата.

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День молодежи

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Праздник был установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года. Он заменил собой День советской молодежи, который отмечали в последнее воскресенье июня. Первоначально День молодежи праздновался 27 июня. В мае 2023 года распоряжением Президента РФ Владимира Путина он перенесен на последнюю субботу июня. В этом году праздник придется на 24-е число.

В России проживают свыше 21 миллиона человек в возрасте 10-24 лет, т.е. молодежь составляет почти 15% от всего населения страны.

День изобретателя и рационализатора

Отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году праздник выпадает на 24 июня.

День изобретателя и рационализатора был установлен по предложению Академии наук СССР. Традиционно в конце первого месяца лета академики рассматривали все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирали лучших и награждали их авторов.

Официальный статус праздник приобрёл в 1979 году.

Международный день женщин в дипломатии

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 20 июня 2022 года.

Дипломатия всегда считалась занятием для мужчин. И, несмотря на то, что на протяжении веков женщины играли важнейшую роль в дипломатии, их вклад зачастую не замечали. Даже в современном мире глобальная доля женщин на политических должностях еще мала: 21% министров, 26% национальных парламентариев и 34% выборных мест в местных органах власти.

Пройдет праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Ежегодно во второй половине июня в северной столице в одну из белых ночей проходит общегородской праздник выпускников школ Санкт-Петербурга.

Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Праздник, который начался в 11 часов вечера, проходил в акватории Невы между Кировским и Дворцовыми мостами. Выпускники, а их собралось более 25 тысяч человек, расположились на Дворцовой набережной, на мостах и на стрелке Васильевского острова. Кульминацией мероприятия стало постановка повести-феерии «Алые паруса» Александра Грина.

Праздник настолько понравились горожанам, что было решено сделать его ежегодным. К сожалению, в 1979 года по «соображениям безопасности» он был закрыт. Традиция была возрождена в 2005 году.