Найдена самая уродливая собака в мире

Лысый пес с перевернутыми задними лапами по имени Скутер признан самой уродливой собакой в мире. Ежегодный конкурс прошел в Калифорнии. В свое время животное спасли от эвтаназии.

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За наградой Скутер прошагал на передних лапах, а задние просто покачивались в воздухе. По словам хозяйки, ее собака обошла семерых соперников. Владелица забрала ее у друга из группы спасателей, который больше не мог за ней ухаживать, в начале этого года.Животное очень умное. Перемещаясь на передних лапах, сидит пес на задних как на треноге. Владелица утверждает, что Скутер понятия не имеет, что отличается от других четвероногих. Он так же может преодолевать камни, бордюры и лестницы, сообщает New York Post.

Самую уродливую собаку в мире выбирают каждый год. Организаторы хотели таким образом пробудить любовь к животным, особенно к тем, кого взяли из приюта или однажды спасли.