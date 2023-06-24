Студент в США пробежал от побережья до побережья

В США 22-летний студент совершил забег от побережья до побережья и по пути обзавелся новыми друзьями и поклонниками в соцсетях.

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В отличие от героя оскароносного фильма Форреста Гампа, которому «просто захотелось бежать», Тимми Чжоу, который не является профессиональным спортсменом и начал бегать лишь летом 2020 года, хотел привлечь внимание общественности к проблемам сохранения окружающей среды. Однако обычные методы казались молодому человеку недостаточно эффективными.

«У меня всегда был интерес к вопросам охраны природы и сохранения окружающей среды, но я никогда не чувствовал, что могу что-то изменить», – цитирует Чжоу газета The Washington Post.

Вдохновленный достижениями ультрамарафонца-вегана Робби Баленджера, молодой человек приступил к тренировкам, чтобы повысить выносливость. Чжоу стал быстро прогрессировать в беге на длинную дистанцию и параллельно выкладывал свои достижения в в TikTok, собрав несколько тысяч подписчиков. Незадолго до поездки Чжоу на Западное побережье США, откуда он планировал начать забег, на него обратили внимание и другие известные бегуны-тиктокеры.

Чжоу стартовал 1 марта этого года от пляжа Венис-Бич в Лос-Анджелесе и направился в Нью-Йорк, поддерживаемый своей девушкой и собакой. За день бегун старался преодолевать не менее 35 миль (около 56 км – прим. ред.) и через 88 дней, пробежав 3 095 миль (4 981 км) он финишировал в Центральном парке Нью-Йорка в окружении людей, которые следили за его путешествием – от подготовки до финала – в TikTok.