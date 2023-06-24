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Beatles выпустит свою последнюю песню: будет ли участвовать искусственный интеллект

Пол Маккартни уточнил подробности о предстоящей «финальной» песне Beatles, в которой, по слухам, будет использован искусственный интеллект (ИИ). По словам Маккартни, песня, предположительно являющаяся композицией Джона Леннона 1978 года под названием «Now and Then», не будет создана искусственным интеллектом.

Beatles выпустит свою последнюю песню
© Ferra.ru

В недавнем интервью он объяснил, что искусственный интеллект использовался исключительно для извлечения голоса Леннона из демо-записи. Вдохновением для использования искусственного интеллекта в производстве послужил документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back».

Вообще, в индустрии сейчас растет обеспокоенность по поводу музыки, созданной искусственным интеллектом, и стриминговые сервисы, такие как Spotify, работают над тем, как решить проблему воспроизведения голосов артистов, сообщает Gizmodo.

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