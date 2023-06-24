Beatles выпустит свою последнюю песню

Пол Маккартни уточнил подробности о предстоящей «финальной» песне Beatles, в которой, по слухам, будет использован искусственный интеллект (ИИ). По словам Маккартни, песня, предположительно являющаяся композицией Джона Леннона 1978 года под названием «Now and Then», не будет создана искусственным интеллектом.

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В недавнем интервью он объяснил, что искусственный интеллект использовался исключительно для извлечения голоса Леннона из демо-записи. Вдохновением для использования искусственного интеллекта в производстве послужил документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back».